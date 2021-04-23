ريم عبدالله: لست على خلاف مع ناصر القصبي

تلقت الفنانة السعودية ريم عبدالله، بعض التساؤلات من جانب متابعيها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، وذلك بناء على رغبتها، حيث قالت لجمهورها: ”إسألوني باللي تحبون وراح أجاوبكم“.

وكشف أحد متابعيها عن وجود خلاف بينها وبين مواطنها الفنان ناصر القصبي، فقال: ”سؤال، ما هي الأسباب اللي منعتك من التمثيل مع ناصر القصبي في مسلسل ممنوع التجوال؟ هل صحيح أنه خلاف بينك وبينه؟ ونظريتي هذه السنة المسلسل بدونك ما له طعم“.

وردت ريم عبدالله، بشكل يحسم الجدل، موضحة أن ما يثار في هذا الشأن ”شائعات“، فكتبت قائلة: ”أبدا، ما فيه أي خلاف مع أستاذنا ناصر، ولكن لسوء الحظ ما صار فيه فرصة“.

https://mobile.twitter.com/ ReemAbdullah/status/ 1385304783653937161

وسُئلت عما إذا كان تقليدها للمشاهير في برنامجها الكوميدي الساخر ”ستديو 21“ قد أغضب بعضهم، فردت مؤكدة أنه لا يوجد أي نوع من الغضب، بل هناك ثناء من جانب الكثيرين على ما تفعل.

وكتبت مغردة تقول: ”ما زعلوا منك اللي قلدتيهم يا ريم“، لترد عليها ريم عبدالله قائلة: ”لا بالعكس، كلهم زي العسل“.

https://mobile.twitter.com/ ReemAbdullah/status/ 1385300929776340992

وكانت قد وقعت الإعلامية السعودية سارة دندراوي ضحية خامسة للفنانة السعودية ريم عبدالله في برنامج ”ستديو 21″، حيث إنها سبق وقلدت الفاشينيستا السعودية مودل روز، والإعلامية السعودية لجين عمران، وخبيرة التجميل بدور البراهيم، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني.