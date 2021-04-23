هبة الحسين تشرح ملابسات مشهدها مع زوجها في "ممنوع التجول" (فيديو)

روت الفنانة السعودية الشابة هبة الحسين، كواليس المشهد الذي جمعها بزوجها المغني السعودي عايض يوسف، في مسلسل ”ممنوع التجول“، الذي يجري عرضه في دراما رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجم السعودي ناصر القصبي.

وقالت هبة الحسين في تصريحات تلفزيونية ببرنامج ”تفاعلكم“، الذي يتم عرضه عبر شاشة ”العربية“: إن ”عدم اعترافها بحبها لزوجها عايض في المشهد الذي أثار جدلا بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس حقيقيا، فهو مجرد تمثيل على العكس مما قاله البعض“.

وتابعت، أن ”هذا المشهد لم يكن مكتوبا في السيناريو، مضيفة أنها لا تصنف نفسها على أنها ممثلة كوميدية، كما أنه ليس من العيب أن تكون فنانة، وبذات الوقت مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن قيامها ببطولة مطلقة لأول مرة في مشوارها الفني، قالت هبة الحسين: إن ”العام الجاري لن يمر سوى بقيامها ببطولة لنفسها“، كاشفة أنها بالفعل تعاقدت على مسلسل سعودي كويتي، وسيكون بإخراج كويتي.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهها البعض لها ولزوجها بسبب ظهورهما في مقاطع الفيديو التي لا تلقى قبولا في مواقع التواصل، ويصفها البعض بأنها ”سمجة“، وحديث البعض بأنهما يقدمان نفسيهما على أنهما ”كابلز“، قالت: إنهما ”لا يملكان الوقت كي يظهرا كابلز عبر السوشال ميديا“.

وبينت هبة الحسين، أنها ”وزوجها عايض يوسف مشغولان بعملهما، ولا يوجد وقت كي يصورا مقاطع فيديو وهما في كل مكان سويا عبر السوشال ميديا، إضافة إلى أنهما لا يحتاجان لذلك“.

وتشارك هبة الحسين وعايض يوسف معا في مسلسل ”ممنوع التجول“، وهو من بطولة ناصر القصبي، وفايز المالكي وحبيب الحبيب وراشد الشمراني وإلهام علي وأسيل عمران.

يذكر أن مسلسل ”ممنوع التجول“، هو عمل كوميدي يسلط الضوء على تفاصيل الحياة في المجتمع السعودي بعد تداعيات جائحة كورونا، التي أجبرت العالم على العزل.