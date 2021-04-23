العثور على مغني الراب "شوك جي" ميتًا بغرفة فندق في فلوريدا

عُثر على مغني الراب الأمريكي غريغوري إدوارد جاكوبس، المعروف باسم شوك جي، ميتًا، يوم الخميس، في أحد الفنادق في تامبا بولاية فلوريدا، عن عمر 57 عامًا.

ووفقًا لموقع TMZ، أكد والد شوك، إدوارد راكر نبأ وفاته، مشيرًا إلى أن السلطات ستجري تشريحًا للجثة، لتحديد سبب الوفاة. كما أعلن مكتب عمدة مقاطعة هيلزبره عن وفاته، فيما لم يقدم أسبابًا حول تلك الحادثة .

لكن نزازي مالونغا، وهو صديق قديم للراحل، قال إن مغني الراب وُجد غير مستجيب يوم الخميس في غرفة الفندق، وأوضح أن الفنان عانى من إدمان المخدرات لسنوات طويلة.

وكان المغني الراحل أحد الأسماء الرئيسية في موسيقى الراب بفرقة ”ديجيتال أندرغراوند“، والتي حققت سلسلة من النجاحات في أوائل التسعينيات، كما لعب دورًا في تقديم المغني المعروف توباك شاكور.

ورغم أن شوك ولد ونشأ على الساحل الشرقي، إلا أنه استقر في نهاية المطاف في أوكلاند، حيث أسس فرقة ”ديجيتال أندرغراوند“ في أواخر الثمانينيات، والتي اشتهرت بأغنية The Humpty Dance، كما انتهت الفرقة الموسيقية في عام 2008، لكن شوك استمر في العمل مع فنانين موسيقيين آخرين.