داوود حسين: الفنان لا يعتزل.. وابتعدت عن الأدوار الجادة بسبب أمي (فيديو)

رفض الفنان الكويتي داوود حسين ما يتردد حول أنه يتمسك بإنجازاته الفنية القديمة، لأنه لا يستطيع أن يقدم مثلها حاليا، مشيرا إلى أنه لو كان ليس لديه جديد ما استكمل مشواره الفني.

وقال داوود حسين في مقابلة تلفزيونية، إن ”لاعب الكرة فقط هو من يعتزل عندما يكبر بالسن لأنه يقل عطاؤه، لكن الفنان كلما كبر في السن زاد عطاؤه وخبرته، ويستخدم مخزونه الفني في تمثيله واختياره للأعمال“.

وأضاف أن ما كان يقال بمسرحيات مثل ”حامي الديار“، و ”باي باي لندن“، لا يمكن أن يقدم اليوم، ولن توافق عليه الرقابة؛ لأن الأوضاع العامة اختلفت، على الرغم من أن الجمهور يتقبل ويحب هذه الأعمال، ويكون الحضور فيها كامل العدد.

وتمنى داوود حسين أن يقدم مثل هذه المسرحيات مجددا، ولكن بشرط أن يجد سيناريو جيدا لا يجرح أحدا أو أي مكون سياسي، ويكون هدفه التحدث فقط عن الكويت، داعيا إلى أن تتبنى الدولة مثل هذه الأعمال التي تعتبر وطنية.

وكشف داوود حسين أن سبب ابتعاده لفترة طويلة عن الأدوار الجادة الدرامية واكتفائه بالأعمال الكوميدية هو والدته، مشيرا إلى أن دمعة والدته كانت غالية عليه عندما رأته في مسلسل ”أحلام مجمدة“، الذي يقوم فيه بدور رجل ينفصل عن زوجته وتحدث مشاكل بينهما ويبتعد عن ابنته، فقد حزنت للغاية وبكت وطالبته بعدم تقديم هذه الأدوار مجددا.

وأضاف أن والدته كانت تخاف أن يحدث له بالحقيقة ما يقدمه في الأدوار الجادة، لذا وعدها أن يكون فقط مثل الفنان إسماعيل ياسين، لافتا إلى أنه بعد وفاتها، قرر العودة للأعمال الجادة وقدم الكثير منها.