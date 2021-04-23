الدكتورة خلود: أحقق مشاهدات على سناب شات وإنستغرام أكثر من رونالدو وميسي

قالت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، إنها تحقق مشاهدات على تطبيقي سناب شات وإنستغرام، أكثر من لاعبي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

جاء ذلك في تصريح لها خلال مقابلة تلفزيونية برفقة زوجها الموديل أمين.

وقال أمين إن زوجته تحتل المركز الأول في نسب المشاهدات بالوطن العربي على ”سناب شات“، والمركز العاشر عالميًا.

وأشارت الفاشينيستا الكويتية إلى أنه تبقى لها 6 ألاف مشترك فقط ليصل عدد المشتركين في حسابها على تطبيق ”سناب شات“ إلى 11 مليونا.

من جانب آخر، كشفت الدكتورة خلود عن أكبر أجر إعلاني حصلت عليه، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 120 ألف دينار كويتي.