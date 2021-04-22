نيللي كريم "مصدومة" بعد حادث مصطفى قمر في "5 نجوم" (فيديو)

صدمت النجمة المصرية نيللي كريم بعد سقوطها في فخ برنامج المقالب الكوميدي ”5 نجوم“، الذي يعرض على شاشة “ MBC مصر“.

كانت البداية مع استدراج نيللي كريم لسباق سيارات يشارك فيه عدد من النجوم، حيثُ ظهرت النجمة متحمسة وتفوقت في البداية على منافسيها قبل أن تسقط في الفخ.

وكان الفخ عبارة عن سباق بين سيارة نيللي بصحبة النجم محمد الشرنوبي، بينما كان منافسها في السيارة المقابلة النجم مصطفى قمر.

وأثناء السباق ترجل مصطفى قمر من السيارة وركب ”دوبلير“ مكانه، وبعد لحظات وقعت السيارة في حادث تصادم بشع واشتعلت فيها النيران، وظنت نيللي أن النيران اشتعلت ومصطفى قمر داخل السيارة، ليظهر مصطفى وهو مصاب في رأسه وسقط على الأرض وهو يوهمهم أنه في خطر.

أنا متعود أعمل كده! نيللي خايفة جدًا ومصطفى قمر هيجننها#خمس_نجوم #رمضان_يجمعنا #MBCMASR

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وتعمد الشرنوبي خلال الموقف استفزاز كريم بقوله: ”كله بسببك يا نيللي، ابعت الإسعاف تاخد المصيبة اللي عملتها نيللي“ لترد عليه: ”أنا ماشية بالراحة مليش ذنب“.

وهنا قال مصطفى قمر: ”وصيتك العيال يانيللي“، لترد عليه: ”نبضك كويس“، وبعد ذلك كشف قمر عن سقوطها في مقلب، وصدمت نيللي معلقة: ”هاتوا الإسعاف أنا اللي هيغمي عليا، حرام عليكم“.

قوم يا مصطفى! نيللي كريم مش قادرة تصدق اللي بيحصل#خمس_نجوم #رمضان_يجمعنا #MBCMASR

تابع جميع الحلقات علي Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/V05GEqesmX — MBC مصر (@mbcmasr) April 22, 2021

يذكر أن برنامج ”خمس نجوم“ يجمع، لأول مرة، النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي.