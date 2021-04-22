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نيللي كريم "مصدومة" بعد حادث مصطفى قمر في "5 نجوم" (فيديو)
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 21:37 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 22:05 GMT

نيللي كريم "مصدومة" بعد حادث مصطفى قمر في "5 نجوم" (فيديو)

صدمت النجمة المصرية نيللي كريم بعد سقوطها في فخ برنامج المقالب الكوميدي "5 نجوم"، الذي يعرض على شاشة " MBC مصر". كانت البداية مع استدراج نيللي كريم لسباق سيارات

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المصدر: ريهام علاء الدين – إرم نيوز

صدمت النجمة المصرية نيللي كريم بعد سقوطها في فخ برنامج المقالب الكوميدي ”5 نجوم“، الذي يعرض على شاشة “ MBC مصر“.

كانت البداية مع استدراج نيللي كريم لسباق سيارات يشارك فيه عدد من النجوم، حيثُ ظهرت النجمة متحمسة وتفوقت في البداية على منافسيها قبل أن تسقط في الفخ.

وكان الفخ عبارة عن سباق بين سيارة نيللي بصحبة النجم محمد الشرنوبي، بينما كان منافسها في السيارة المقابلة النجم مصطفى قمر.

وأثناء السباق ترجل مصطفى قمر من السيارة وركب ”دوبلير“ مكانه، وبعد لحظات وقعت السيارة في حادث تصادم بشع واشتعلت فيها النيران، وظنت نيللي أن النيران اشتعلت ومصطفى قمر داخل السيارة، ليظهر مصطفى وهو مصاب في رأسه وسقط على الأرض وهو يوهمهم أنه في خطر.

وتعمد الشرنوبي خلال الموقف استفزاز كريم بقوله: ”كله بسببك يا نيللي، ابعت الإسعاف تاخد المصيبة اللي عملتها نيللي“ لترد عليه: ”أنا ماشية بالراحة مليش ذنب“.

وهنا قال مصطفى قمر: ”وصيتك العيال يانيللي“، لترد عليه: ”نبضك كويس“، وبعد ذلك كشف قمر عن سقوطها في مقلب، وصدمت نيللي معلقة: ”هاتوا الإسعاف أنا اللي هيغمي عليا، حرام عليكم“.

يذكر أن برنامج ”خمس نجوم“ يجمع، لأول مرة، النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي.

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