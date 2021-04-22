شمس الكويتية: شعرت بأمان عندما دفنت نفسي.. والمرأة لم تأخذ حقها في الوطن العربي (فيديو)

أطلقت الفنانة شمس الكويتية تصريحات مثيرة خلال استضافتها مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، في برنامج ”العرافة“.

وقالت الفنانة شمس إنها ”عندما خاضت تجربة دفن نفسها شعرت بأمان كبير ورغبة في أن لا تقوم، وتكون تلك النهاية“.

وكشفت أنها ”ليست من أفضل المطربات العربيات؛ لأنها لا تحب أن تقيم نفسها أبدًا، وأنها من خارج الوسط الفني“، مشيرة إلى أن ”أي رجل دخل في حياتها وارتبطت به شكّ فيها وغار عليها وحاول تملكها“.

وأكدت أنه ”من المستحيل أن ترتبط بشخص متزوج مهما حدث، على الرغم من تقدم العديد من الأشخاص المتزوجين لها ورفضتهم بشدة“، وقالت: ”اتقدملي مئات الأشخاص المرتبطين مش عشرات وكنت أهينهم“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/451713782585616/

أما عن تصريحها السابق بأنها لن تتزوج من داخل الوطن العربي، وإنما على القانون الأمريكي، أكدت أنه ”كلام عقلاني لأن المرأة في وجهة نظرها لم تُعطَ حقها بالعالم العربي“.

ونفت تعرضها للخيانة من قبل أي شخص ارتبطت به، وقالت إن ”جميع أزواجها كانوا مخلصين، كما أنها ليس لديها أصدقاء كثيرون؛ لأنها لا تحب المجاملات ومشغولة بدراستها، وأن أصدقاءها على الرغم من قلتهم طيبون“.

وفي شأن آخر، قالت إن ”حذاءها الذي أثار ضجة كبيرة ليس مصنوعًا من الذهب، وإنما من ماركة شهيرة، وإنها لم تقصد بنشره إثارة الجدل أو التباهي بارتدائها حذاء من الذهب“، فعلقت أنها ”لا تمتلك عقدة النقص هذه“.

ونفت شمس الكويتية تسببها في أزمة لنقيب الموسيقيين عندما جلست إلى جواره وهي ترتدي فستانًا جريئًا؛ لأنها حرة فيما ترتدي وتأكل أو تقول ولا تقتنع بمقولة ”البس ما يعجب الناس“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/1023658988377726/

وأردفت أن أول أغنية لها في الخليج حققت نجاحًا كبيرا كانت ”ثورة نسائية“، التي تساند فيها المرأة، إلى جانب العديد من الأغاني التي أطلقتها في مناصرة المرأة، لافتة إلى أن هذا الدور لن تتخلى عنه في الوطن العربي.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/458809875336564/