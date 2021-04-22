أحمد مالك ضحية "رامز عقله طار" الجديدة.. وهذا ما فعله عقب اكتشافه المقلب (فيديو)

انفعل الفنان المصري أحمد مالك على مواطنه الفنان رامز جلال، بعد وقوعه ضحية في برنامج المقالب ”رامز عقله طار“.

وكاد مالك أن يضرب رامز جلال، وهما داخل الكابينة التي تعطلت بهما والمُعدة لرفع الضيوف عشرات الأمتار فوق الأرض.

وظل أحمد مالك يصرخ في رامز جلال بعد مضايقات، حتى تم القفز به من هذا المرتفع، بينما اكتشف أحمد مالك المقلب وسط صراخه على ”رامز“، والتأكيد على أنه لا يوجد بينهما سابق معرفة.

وامتص رامز جلال غضب الفنان، بعدما كاد أن يغادر البرنامج تماما، لكن رامز استطاع أن يصطحبه ويدعو الجمهور لمشاهدة حلقته، فيما حاول كلاهما أن يرمي الآخر في حمام السباحة غير أنهما سقطا معا.

وكان جلال وصف الفنان أحمد مالك بأنه ”مراهق الشاشة وبطل العالم في حمو النيل والشباب“.

وتوعد رامز جلال الفنان بالانتقام منه، بسبب تصرفاته المراهقة، معقبا: ”سايق الهبل على الشيطنة، أحمد مالك تصرفاته مجنونة يضحك في وشي وفي ظهري يطعني قلت أجيبه أربيه“.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.