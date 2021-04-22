اشتهر بـ"لن أعيش في جلباب أبي".. وفاة الكاتب المصري مصطفى محرم

غيّب الموت الكاتب المصري مصطفى محرم، إثر وعكة صحية تعرّض لها، عن عمر ناهز الـ 81 عامًا، بعدما أثرى الدراما العربية بعشرات المسلسلات والأفلام التي استلهم الكثير منها من أعمال أدبية.

ونعته نقابة المهن السينمائية، ووزارة الثقافة المصرية، والعديد من المؤسسات الفنية والثقافية داخل مصر وخارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب الشاعر أحمد المالكي، عبر صفحته على فيس بوك:“أُعزي أستاذي وأخي السيناريست والشاعر الدكتور حسين مصطفى محرم بوفاة والده الأستاذ الكبير مصطفى محرم.. البقاء والدوام لله“.

https://www.facebook.com/ahmad.malky/posts/10157634620321249

وأعلن حسين محرم، نجل السيناريست مصطفى، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن والده دخل إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد تعرضه لأزمة صحية، وكتب عبر حسابه على فيسبوك:“والدي في العناية المركزة، أرجو الدعاء له“.

ووُلد ”محرم“ في يونيو/ حزيران 1939، وتخرج في كلية الآداب العام 1961، ثم نال دبلوم المعهد العالي للسيناريو العام 1964، وعمل في المركز القومي للسينما، حيث كتب السيناريو للعديد من الأفلام التسجيلية.

وبرع ”محرم“ في تحويل الأعمال الأدبية إلى أفلام سينمائية من خلال إعداد السيناريو والحوار، ولمع نجمه في الدراما التلفزيونية مع تقديم مسلسل“لن أعيش في جلباب أبي“ للمخرج أحمد توفيق، وبطولة نور الشريف، وعبلة كامل في العام 1996.

وفي شهر يناير الماضي، ظهر السيناريست مصطفى محرم، في برنامج ”صاحب السعادة“ مع الإعلامية إسعاد يونس، خلال حلقة حول مسلسل ”لن أعيش في جلباب أبي“.

وأكد ”محرم“ خلال اللقاء، أن المنتجة ناهد فريد شوقي، اتصلت به ومعها رواية تريد تحويلها إلى مسلسل، وهي قصة لإحسان عبد القدوس اسمها“لن أعيش في جلباب أبي“، وأنه عندما قرأها لم تجذبه، ولم يكن يعرف اختيار شخصية البطل فيها.

وكتب محرم، العديد من الأعمال المهمة في السينما والدراما، أبرزها أفلام:“أغنية على الممر“، و“لا يزال التحقيق مستمرًا“، و“مع سبق الإصرار“، و“الحب وحده لا يكفي“، و“الباطنية“، و“وكالة البلح“، و“درب الهوى“، و“حتى لا يطير الدخان“، و“الراقصة والطبال“، و“أرجوك أعطني هذا الدواء“، و“الحب فوق هضبة الهرم“، و“السكاكيني“، و“لعدم كفاية الأدلة“، و“أبناء وقتلة“، و“المرأة الحديدية“، و“اغتيال مدرسة“، و“الهروب“، و“حارة برجوان“، و“سمارة الأمير“، و“الغرقانة“، و“دانتيلا“ و“حائط البطولات“ وغيرها.

كما قدّم مسلسلات:“رد قلبي“، و“عائلة الحاج متولي“، و“العطار والسبع بنات“، و“مشوار امرأة“، و“علي يا ويكا“، و“ريا وسكينة“، و“قاتل بلا أجر“، و“الباطنية“، و“زهرة وأزواجها الخمسة“، و“سمارة“، و“ميراث الريح“، و“مولد وصاحبه غايب“، وغيرها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن جنازة الكاتب الراحل ستشيّع، غدًا الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة.