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بدور البراهيم تلجأ للقضاء بتهمة الإساءة إليها ولعائلتها (فيديو)
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 16:10 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 17:30 GMT

بدور البراهيم تلجأ للقضاء بتهمة الإساءة إليها ولعائلتها (فيديو)

أعلنت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، عن لجوئها للقضاء ضد من نشروا مقاطع فيديو وصورًا لها تسيء لها ولعائلتها. وقالت بدور البراهيم: إنها رفعت أكثر من دعوى

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المصدر: شيماء حسن -إرم نيوز

أعلنت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، عن لجوئها للقضاء ضد من نشروا مقاطع فيديو وصورًا لها تسيء لها ولعائلتها.

وقالت بدور البراهيم: إنها رفعت أكثر من دعوى قضائية ضد بعض متسلقات الشهرة على حسابها وحساب عائلتها، مبينة أنها وعائلتها خط أحمر لا يجوز الاقتراب منهما.

وتوعدت بدور البراهيم، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أخريات بإقامة دعاوى قضائية ضدهن، بعضها سيكون بعد عيد الفطر المقبل بسبب الإساءات المتعددة.

وعقبت بدور البراهيم، أنه مهما حاول من قاضتهم اللجوء لوالدتها؛ كي تتنازل أو لها فلن يحدث كونها صمتت كثيرا، غير أن والدتها مسنة ومريضة ولا تستطيع أن تتحمل شيئا ولن تقتنع بالتنازل.

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