سارة دندراوي تعلق على تقليدها في "استوديو 21" (فيديو)

استعرضت الإعلامية السعودية سارة دندراوي، في تقرير لها عبر برنامجها ”تفاعلكم“، الذي يتم عرضه عبر شاشة ”العربية“، ما يعرضه البرنامج الكوميدي الساخر ”استوديو 21″، الذي يعرض عبر شاشة ”MBC1″، من تقليد للنجوم والمشاهير.

وقالت سارة دندراوي، إنها كانت متوقعة أن يتم تقليدها من جانب المشاركين بالبرنامج، لافتة إلى أنها ذكرت ذلك للفنان السعودي علي الحميدي، الذي كان ضيفا عليها في حلقة 20 أبريل وتنصل من توقعاتها.

وتابعت سارة دندراوي: ”خلال اللقاء واحنا بنتكلم عن التقليد جاتني نغزة في قلبي وحسيت كده إن في شي غريب في الحوار“، مستعرضة مقطعا من الحلقة، والذي بسببه توقعت تقليدها.

وصرحت سارة دندراوي، وقتها، أنها متوترة بسبب نظرات علي الحميدي لها خلال اللقاء بينهما، مبينة أنها خافت أن تكون ضحية وقتها.

وعقبت سارة دندراوي، أن توقعاتها صدقت، متابعة: ”صدق حدسي زي ما بيقولوا“، وذلك في إشارة إلى قيام الفنانة السعودية ريم عبدالله بتقليدها رفقة علي الحميدي، مستطردة: ”هونت عليهم الله يسامحهم وكنت أنا الضحية“.

وكانت قد اختارت الفنانة ريم عبدالله، الإعلامية سارة دندراوي، لتكون ضحيتها في التقليد، في الحلقة الثامنة من برنامج ”ستوديو 21″، حيث ظهرت ريم وكأنها نسخة طبق الأصل من الدندراوي من حيث الشكل، وتسريحة الشعر، وستايل الملابس، بالإضافة إلى نفس أسلوبها في استجواب ضيوفها عبر برنامجها ”25 سؤالا“.

ووجهت ريم مجموعة من الأسئلة المعتادة التي توجهها سارة دائما لضيوفها في هذا البرنامج، عن حجم ثرواتهم، وأعمارهم، وأعمالهم المقبلة، ثم اختتمت هذه الفقرة بدخولها في نوبة من الضحك كما تفعل سارة في أغلب حلقاتها.

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والإعلامية السعودية سارة دندراوي الضحية الخامسة للفنانة السعودية ريم عبدالله في هذا البرنامج، حيث إنها سبق وقلدت الفاشينيستا السعودية مودل روز، والإعلامية السعودية لجين عمران، وخبيرة التجميل بدور البراهيم، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني.