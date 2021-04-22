مغنية شعبية مغربية تتعرض لانتقادات ساخرة بسبب "ابن تيمية" (فيديو)

شكلت المغنية الشعبية فاطمة الزهراء الشهيرة بـ“الشيخة الطراكس“، مادة للسخرية على مواقع التواصل المغربية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ بسبب تحريفها لاسم العالم الإسلامي ”ابن تيمية“، خلال مسابقة للأسئلة والأجوبة أطلقتها خلال شهر رمضان على قناتها في يوتيوب.

وطرحت المغنية سؤالا على إحدى متابعاتها كالتالي: ”من هو شيخ الإسلام ؟“، فأجابتها المتابعة بأنه ”ابن تيمية“، لكن المغنية أصرت على أن اسمه ”ابن تميمية“؛ مما أثار جدلا بينهما حول الاسم.

وتشبثت صاحبة المسابقة بموقفها الخاطئ، وسألت المتسابقة ”هل تراهنين؟“.

إصرار ”الشيخة الطراكس“ على رأيها عرضها لوابل من الانتقادات والكثير من السخرية اللاذعة، في تدوينات على مواقع التواصل خصوصا فيسبوك، حيث دعاها أغلب المدونين إلى عدم التدخل في مجال بعيد عنها.

وتعرف الشيخة الطراكس بإثارتها الدائمة للجدل؛ بسبب إجاباتها الجريئة خلال اللقاءات الإعلامية، وطريقة ارتدائها للملابس الضيقة رغم هيئة جسمها الممتلئة، وكذلك طريقتها في أداء الرقص الشعبي المغربي.

وقد قامت السلطات بتوقيفها، خلال شهر يناير الماضي؛ بسبب إقامتها حفل زفافها عن بعد بشخص من جنسية عربية، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تمنع التجمعات.