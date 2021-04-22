كارمن لبس ردا على انتقادات: مسلسل "2020" لا يروج للشر والبلطجة

ردت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، على ما راج، خلال الأيام الماضية، من اتهامات لصناع مسلسل ”عشرين عشرين“، الذي يعرض في سباق رمضان، وتقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نادين نجيم والفنان السوري قصي خولي، بتكريسه للبلطجة.

وقالت كارمن لبس، في مقابلة عبر برنامج ”تفاعلكم“ الذي تقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي عبر شاشة ”العربية“، إن ما يشاع بشأن تجميل المجرم والبلطجي غير صحيح، مضيفة أنه لا يوجد شخص شرير بالمطلق.

وتابعت كارمن لبس، أن انطلاق الشخص من بيئة شعبية فقيرة قد يدفع البعض لممارسات شريرة دون أن يشعروا بذلك، لكن في ذات الوقت بداخلهم طيبة، مشددة على أن العمل لا يروج للبلطجة والشر؛ لأن هذا ليس شيئا جيدا، فضلا عن أن شخصية ”صافي“ في العمل ليس بلطجيا إطلاقا، ولكنه يتاجر في المخدرات.

وعقبت بأن فلسفة ”صافي“ في العمل، أنه إن لم يبع هذه المخدرات فسيشتريها من يريدونها من غيره، مبينة أن المسلسل ينقل واقعا، وأن هناك أشخاصا يعيشون من وراء تجارة المخدرات، لكن هذا ليس معناه الشر.

وبينت أن شخصية ”صافي“، يوجد بداخلها جانب طيب، فهو يحترم والدته ولكن هذا عمله لأنه مضطر، لا سيما وأنه لا توجد دولة تحمي من يعيشون في أحياء شعبية.

وأردفت كارمن لبس، أن الشخصية التي تجسدها في العمل هي أن تكون امرأة لا تمتاز بالجمال؛ لأنها تركت أنوثتها وتعيش وسط مجتمع ذكوري، وأصبح آخر همها شكلها.

واستطردت ”لبس“، أنها كانت تصور مسلسلا آخر، وكان من الممكن ألا تجسد تلك الشخصية، ولكن مع إصرار الشركة المنتجة وضبط المواعيد، تم العمل على تلك الشخصية، متمنية أن تعود الدراما اللبنانية لسابق عهدها كما في الستينيات.

وتدور أحداث مسلسل ”2020“، حول عصابة يقودها في السرّ قصي خولي، وتقوم نادين بدورين في المسلسل، حيث تجسد شخصية ”النقيب سما“ وشخصية ”الفتاة الشعبية حياة عبدالله“، ضمن أحداث بوليسية وتشويقية، من إخراج اللبناني فيليب أسمر.