بسبب كورونا.. دنيا سمير غانم تخرج من سباق دراما رمضان 2021

خرجت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم من ماراثون دراما رمضان 2021، إذ كان من المقرر أن تنافس في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري، بمسلسل ”عالم موازي“ المكون من 15 حلقة.

وقال مصدر مقرب من الفنانة المصرية في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن دنيا سمير غانم، لا تزال مصابة بكورونا ولم تختفي منها الأعراض وكذلك والدتها الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، إذ قرر الطبيب المعالج استمرارهما في البروتوكول العلاجي بعد مرور أسبوع على الإصابة.

وكشف المصدر أن مخرج ومنتج العمل هشام جمال ما زال مصابا أيضا، وهو ما أوقف حركة التصوير داخل المسلسل تماما، وبات من الصعب المنافسة به في دراما رمضان الجاري.

وبين المصدر أن الشركة المنتجة قررت استئناف تصوير المسلسل عقب عودة طاقم العمل من الإصابات، حيث تعرض قرابة 9 أشخاص للإصابة بكورونا على أن يتم عرض العمل خارج السباق الرمضاني.

وفي الـ16 من نيسان/ أبريل الجاري أصيبت دنيا سمير غانم، ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية النتائج.

وعلمت ”إرم نيوز“ حينها من مصادر خاصة داخل كواليس تصوير مسلسل ”عالم موازي“، الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم، أن العمل توقف تصويره بعد إصابة 9 أشخاص بالفيروس.

وكشفت المصادر أن ”دنيا سمير غانم ووالدتها تخضعان للعزل المنزلي، وتتناولان البروتوكول العلاجي المقرر لمرضى كورونا من جانب وزارة الصحة المصرية“.

وكان من المقرر عرض مسلسل ”عالم موازي“ في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري لينافس في سباق الماراثون، حيث يشارك في بطولته، بجانب دنيا سمير غانم، الفنانون عمرو وهبة وشيماء سيف وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز، وغيرهم، وهو من إنتاج هشام جمال وبالشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.