محسن النصار: ترددت في دخول عالم التمثيل ونادم على الوشم (فيديو)

أكد عارض الأزياء والمدون الكويتي عبد المحسن النصار، أنه كان مترددا في دخول عالم التمثيل ولم يكن الأمر في باله حتى أقنعه المذيع والممثل الكويتي عبد الله الطليحي، بالمشاركة في مسلسل ”أمينة حاف“ الذي يعرض في شهر رمضان الحالي.

وقال النصار، في مقابلة تلفزيونية، إن العمل بالتمثيل رائع جدا، واعتبر التجربة مميزة لكنها شاقة للغاية على عكس السوشيال ميديا، إذ كان يقوم بتصوير مشاهده في الحلقة الواحدة لأكثر من 10 ساعات باليوم.

وأعرب عن ندمه الشديد لقيامه برسم ”الوشم“ علي ذراعه، لافتا إلى أنه قام برسمه خلال فترة المراهقة عندما كان ”طائشا“ ويعتبر الأمر خطأ كبيرا في حياته ولن يكرره أبدا.

وأوضح المدون الكويتي أنه لا يقتنع أبدا بمقولة إن أي مشهور على السوشيال ميديا لابد أن يقدم ”محتوى هادفا“، لأنه على سبيل المثال يقدم ”لايف ستايل“ لجمهوره، أي ما يفعله يوميا منذ استيقاظه بالصباح.

وأشار إلى أن تطبيق ”سناب شات“ يقوم بإعطاء علامة التوثيق الزرقاء لمن يقدم ”لايف ستايل“ وبالتالي فهو أمر معترف به عالميا.

وكشف محسن النصار أنه يقوم بتصوير بعض أعمال الخير التي يفعلها وينشرها، لا من أجل التباهي ولكن من أجل القدوة وتذكير الغير بفعل الخير، مشددا على أن الشهرة حلوة ولكن تتطلب أن يسير الإنسان على الصراط المستقيم.