الفنان أحمد العونان: أتمنى الحصول على تقدير أكبر من المسؤولين الكويتيين

قال الفنان أحمد العونان إنه يتمنى الحصول على تقدير أكبر من المسؤولين الكويتيين.

وأضاف العونان في تصريحات تلفزيونية ”الجمهور بيقدر.. لكن الواحد ينتظر تقديرا أكثر من المسؤولين.. يعني أنا كنت أنتظر تقديرا في أمور كثيرة“.

وتابع: ”أنا لي حقوق وايد والجمهور عارف.. بس إن شاء الله بوجود شيوخنا أقدر آخذ حقوقي“.

وعما ينزعج من الحديث عنه في إحدى المسرحيات لأنه من غير محددي الجنسبة، قال: ”الموضوع بيكون متفق عليه في أغلب الأحيان.. ولا أحد يتكلم فيه معي إلا حسن البلام، وهو يريد إيصال رسالة أن هناك من أبناء الكويت دون جنسية“.

وسبق أن أكد الفنان أحمد العونان أنه يتمنى أن تقدره الدولة الكويتية وتعطيه الجنسية لأنه مازال دون جنسية، موضحا أنه تم إعطاء الجنسية للاعبين وحكام ومطربين وممثلين في حين لم يتم منحه إياها.