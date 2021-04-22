مدحت العدل: عدم معاقبة محمد رمضان بسبب صورته مع الإسرائيلي "سقطة نقابية"

وصف المؤلف والسيناريست مدحت العدل، تراجع نقابة الممثلين عن معاقبة الفنان المصري محمد رمضان، بسبب انتشار صور له مع إسرائيلي، أنه بمثابة ”سقطة نقابية“.

وقال مدحت العدل، في مقابلة متلفزة عبر برنامج ”شيخ الحارة“ الذي تقدمه إيناس الدغيدي: ”عندما يتم أخذ موقف تجاه شيء ما، فلا بد من الحسم فيه“.

وأضاف أنه ”كان يتصور أن يقدم محمد رمضان اعتذارا على الأقل احتراما للنقابة وحفظا لماء وجهها“.

وعن مصير مشروع مسلسل عمرو دياب في الدراما، قال إن الهضبة لم يعتذر عن المشروع للجهة الإنتاجية كما لم يرفض العمل معه من خلال نص مكتوب له عن المسلسل، مشددا على أنه من الصعب أن يخوض عمرو دياب تجربة الدراما.

وأرجع مدحت العدل سبب عدم تنفيذ عمرو دياب للعمل إلى أنه لن يملك الوقت والجهد لتنفيذ 30 حلقة كاملة في مسلسل درامي.