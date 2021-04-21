الفنان محمد شاهين يهاجم بسمة وهبة وإيناس الدغيدي

هاجم الفنان المصري محمد شاهين كلا من مقدمتي برنامجي ”العرافة“ بسمة وهبة، و“شيخ الحارة والجريئة“ إيناس الدغيدي؛ بسبب محتوى برنامجيهما.

وكتب شاهين منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قال فيه: ”عندي سؤال يا جماعة إيه وجهة الاستفادة من برنامج بسمه وهبة، وبرنامج إيناس الدغيدي ؟؟“.

وتابع شاهين في تعليق آخر: ”يا جماعة اخص علينا وانا اولكم لو فعلا فضايح الناس وتتبع عوراتهم بقت تضحك ونحب نتفرج عليها اخص“.

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبي عادت في شهر رمضان الجاري إلى التلفزيون ببرنامج ”العرافة“، بعدما تركت برنامج ”شيخ الحارة“ اللذين يتشابهان في نفس الفكرة، فيما حلت المخرجة إيناس الدغيدي محل بسمة وهبي في تقديم ”شيخ الحارة“.

ويقوم البرنامجان على استضافة عدد من مشاهير الفن والرياضة والإعلام والمجتمع طوال الحلقات، والنخر في حياتهم الشخصية لكشف الأسرار الخاصة بهم، لدرجة وصلت أن برنامج ”شيخ الحارة“ تسبب في طلاق الفنانة هالة صدقي على الهواء مباشرة، بعدما خرج زوجها في بث مباشر عبر مواقع التواصل ليطلقها رسمياً بعد استضافتها في البرنامج.