ريم البارودي: أقبل أن أكون زوجة ثانية وريهام سعيد تغار مني

كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي أنها ليست ممثلة صف أول، لكنها تتمنى أن تكون، لذلك خاضت تجربة تقديم البرامج لعلها تكون دفعة لها حتى تصل للصف الأول.

وقالت البارودي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج ”العرافة“، إنها لا تغار من نجمات الصف الأول، إلا من اللواتي أقل منها في الموهبة وأصبحن نجوم صف أول وسبقنها، كما لمّحت إلى أزمتها الأخيرة مع الإعلامية ريهام سعيد، وقالت إن سبب الأزمة هي الغيرة، موضحة أن سعيد هي من تغار منها.

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وصرحت البارودي بأنها تعيش قصة حب بالفترة الحالية، دون ذكر تفاصيل عن الشخص الذي تحبه، كما تراجعت عن تصريحها السابق بأنها لن تقبل أن تكون زوجة ثانية، قائلة إنها الآن نضجت وأصبح تفكيرها أكبر لذلك يمكن أن تقبل لقب زوجة ثانية.

ولفتت إلى أن سبب خوضها في أسرار أحمد سعد بعد انفصالها عنه كان انتقام امرأة ولم تكن خيانة منها، كما أنه أكثر شخص كسرها وأثر فيها لأنها لم تتوقع ذلك منه، فقد كانا يصوران عملا فنيا مشتركا ولم تكن بينهما أية مشكلة.

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أما عن الحسد، فقالت إنها دائما تتعرض له حتى من المقربين، سواء من داخل المجال الفني أو من خارجه، وإنها أخرجت خلال هذا العام الكثير من الناس من حياتها.

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وفي فقرة ”حق الرد“ عرضت عليها صورة للفنان أحمد سعد وهو يحتفل بخطوبته، وعلقت البارودي بأن هذا أمر لا يعنيها متمنية له الخير، وأكدت أن الإعلامية ريهام سعيد دخلت لتبارك له لتضايقها فقط وليس أكثر.

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وقالت إن المنشور الذي قالت فيه ريهام سعيد ”في ناس بتاكل معاك عيش وملح جوع مش أكتر“؛ كانت تقصدها هي، كما أن ريهام قامت برفع دعوى قضائية ضدها منذ 7 أشهر.

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كما عرضت وهبة على البارودي صورة الفنانة سمية الخشاب، وأكدت ريم أنها كانت تشعر بالضيق منها ولكن بعد لقائها مع بسمة وهبة ”صعبت عليها“؛ لأنها وضعت في نفس موقفها إلا أنها ”لم تخسر ما خسرته سمية الخشاب“.

وانتقدت البارودي موقف الفنان أحمد السعدني وانسحابه من مسلسل ”كله بالحب“، وقالت إنه كان قادرا على الانسحاب في وقت أبكر.

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وفي فقرة ”العرافة“، كشفت البارودي أنها كانت مرشحة لتكون إحدى بطلات فيلم ”بون سواريه“ مع الفنانتين غادة عبدالرازق ومي كساب، إلا أنه تم استبعادها قبل يومين من تصوير الفيلم، وقالت: ”عم أحمد السبكي كلمني وقالي انتي مش معانا في الفيلم وهجيبلك فيلم تاني.. انتي في حاجة بينك وبين غادة“، لتنوه أن الفنانة غادة عبدالرازق هي من استبعدتها من الفيلم.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/473140783928585/

وفي فقرة ”وش تاني“، تم تخييرها بين أيتن عامر وريهام حجاج، لتضع قلبا لإحداهما، فلم تتردد في إعطاء القلب لأيتن عامر.

وعند تخييرها بين صوتي أحمد سعد وبهاء سلطان اختارت صوت أحمد سعد، ومن بين محمد رمضان وأمير كرارة اختارت الأخير.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/1789918917855569/?t=55

وفي نهاية الحلقة عرضت عليها بسمة وهبة صورة ريهام سعيد وطلبت منها تعليقا في كلمة، فقالت وعيناها تدمعان: ”لا تعليق ورمضان كريم“.