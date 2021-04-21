إلهام الفضالة: أهلي رفضوا دخولي الفن وحياة الفهد سبب إعلاني اسم عائلتي (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أن عائلتها كانت تقف ضد دخولها مجال الفن، خاصة عائلة والدها، ولكنها أصرت على التمثيل، وقالت إنه سيأتي يوم تفتخر بها وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك.

وقالت إلهام الفضالة، خلال مقابلة في برنامج ”حمد قصص“، إنها في بدايتها الفنية كانت لا تضع اسم عائلتها ”الفضالة“ احترامًا لها، لأنها رفضت عملها بالفن، لذا في بدايتها كان يظن الكثيرون أنها غير كويتية، وظهرت العديد من الشائعات حول جنسيتها.

وأضافت الفنانة الكويتية الشهيرة أنها خلال تصوير مسلسل ”ثمن عمري“ مع الفنانة حياة الفهد، طالبتها بوضع اسم عائلتها مع اسمها حتى يعرف الجميع أنها كويتية، خاصة مع عدم وجود شابات كويتيات بالمجال الفني وقتها، وأكدت لها أن هذا حقها الشخصي وليس من حق أحد حرمانها من اسمها.

وتابعت ”الفضالة“ أنها وضعت اسم عائلتها منذ ذلك الوقت، وأثارت ضجة كبيرة لدرجة أن البعض قال إنها تكذب ولا تنتمي لعائلة ”الفضالة“، موضحة أنها تعجبت من هذه الشائعات، وتساءلت لماذا اختار اسم هذه العائلة بالذات دون غيرها.

وأشارت إلى أنها تزوجت بعمر 16 عامًا، ولم تكن تعلم شيئًا عن الزواج سوى أنه فستان أبيض، ولكنها فوجئت أنه حياة مختلفة ومسؤوليات، مؤكدة أنها لا تنصح أحدًا بالزواج في سن مبكرة.

ولفتت ”الفضالة“ إلى أن الفنان نبيل شعيل كان جارها بالصغر، وتربطها به وشقيقاته علاقة صداقة، مشددة على أن الأطفال في الوقت الحالي لا يستمتعون بحياتهم مثلما استمتع الأطفال قديمًا لأنهم محبوسون مع أجهزة المحمول، في حين كان أبناء جيلها يلعبون بالشوارع ومع الجيران.