ريم عبدالله نسخة طبق الأصل من سارة الدندراوي (فيديو)

اختارت الفنانة السعودية ريم عبدالله، مواطنتها الإعلامية سارة الدندراوي، لتكون ضحيتها في التقليد، في الحلقة الثامنة من البرنامج الساحر ”ستوديو21“

وظهرت ريم وكأنها نسخة طبق الأصل من الدندراوي من حيث الشكل، وتسريحة الشعر، وستايل الملابس، بالإضافة إلى نفس أسلوبها في استجواب ضيوفها عبر برنامجها الشهير ”25 سؤال“.

ووجهت ريم مجموعة من الأسئلة المعتادة التي توجهها سارة دائمًا لضيوفها في هذا البرنامج عن حجم ثرواتهم، وأعمارهم، وأعمالهم المقبلة، ثم اختتمت هذه الفقرة بدخلها في نوبة من الضحك كما تفعل سارة في أغلب حلقاتها.

View this post on Instagram A post shared by MBC1 (@mbc1)



وتعتبر الإعلامية السعودية ”سارة الدندراوي“ الضحية الخامسة للفنانة السعودية ريم عبدالله في هذا البرنامج، حيث إنها سبق وقلدت الفاشينيستا السعودية مودل روز، والإعلامية السعودية لجين عمران، وخبيرة التجميل بدور البراهيم، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني.

وتدور أحداث البرنامج الساخر ”ستوديو 21“ في ستوديوهات ومكاتب قناة فضائية مفلسة ومنهارة ماليًا، لكن يبدو أن مالكها مصمم على الاستمرار رغم الخسائر، في خضم يوميات مضحكة تدور بين صاحب القناة والموظفين من جهة، وبين الموظفين أنفسهم من جهة أخرى. فكيف سينتهي حال هذه القناة؟ هل تستمر في الانهيار وصولًا إلى الإغلاق، أم ثمة مفاجآت قد تقلب الموازين؟.

ويشارك في هذا البرنامج مجموعة من الفنانين، على رأسهم: علي الحميدي، خالد الفراج، خالد المظفر، عبد العزيز النصار، ماجد المطرب، ريماس منصور، تغريد الهويش.