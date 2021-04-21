رد فعل غير متوقع من محمد هنيدي في "رامز عقله طار"

أبدى الفنان المصري محمد هنيدي، رد فعل غير متوقع منه تجاه مواطنه الفنان رامز جلال، بعدما أوقع به في مقلب برنامجه ”رامز عقله طار“ الذي يعرض يوميا طوال شهر رمضان، عبر شاشة MBCمصر.

وعقب خروج محمد هنيدي من حمام السباحة، ظل يردد: ”مين اللي عمل كده بقى“ حتى يكشف رامز جلال عن وجهه، وبدلا من إبداء رد فعل غاضب، تفاجأ الجمهور بأنه يتقبل الأمر بابتسامة، ويحتضن رامز، بل ويدعو جمهوره لمشاهدة حلقته.

وكان محمد هنيدي قد دخل في حالة انهيار شديدة، بسبب دخوله في حالة من الرعب، بعد تعطل الكابينة المُعَدّة لرفع الضيوف لمكان عالٍ، يصل ارتفاعهما لعشرات الأمتار فوق الأرض.

وظل محمد هنيدي يصرخ بعدما ضايقه رامز جلال، حتى تم القفز به من هذا المرتفع، وسط اندهاش منه.

وبسبب تلك القفزة، علق محمد هنيدي عبر صفحته في موقع فيسبوك، متفاعلا مع الحلقة، فكتب: ”الشجاعة عادة“ بينما سخر من نفسه في منشور آخر، كتب فيه: ”أشرس قفزة في تاريخ البرنامج، فين ديزل الوطن العربي“.

https://www.facebook.com/OfficialHenedy/posts/306772120808716?__cft__[0]=AZWUvY_D6SWwkAHZuh3jixKCQLsRHTrjAXG9WdMI3Hc_1fz6jgub_HIONqDyuL-xSd79HgXVqbjq2yuxPT8iIRuOdTD3RqnRon2xGrDwohIivRPHqR6jarJIRIxqjohd1OvjO-Nx5S08WOtF0dQyLg7E&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.facebook.com/photo?fbid=306785664140695&set=a.277197940432801

وكان قد سخر رامز جلال من محمد هنيدي، عبر مقدمة كوميدية في بداية الحلقة، حيث وصف حلقته للجمهور، بأنهم على موعد مع البهجة، وتابع أنه مؤسس مدرسة القلش الحقيقي الذي رسم خريطة الكوميديا في التسعينات، وفتح باب النجومية لجيل كامل، وغيّر مقاييس النجومية.

وأضاف رامز جلال قائلا: ”مش لازم يبقى النجم طويل وعريض ممكن يبقى قد كف الإيد معانا ومعاكم صعيدي السينما المصرية وهمام الشاشة الفضية صغير الحجم كبير الموهبة محمد هنيدي“.

وواصل رامز جلال سخريته من محمد هنيدي، من خلال لعبة ”البيت بول“ وبدأ رامز بضربه بالبندقية، وطلب هنيدى عدم استمرار اللعب، قائلا: ”لا ده فيه ضرب بجد، أنا اتلسعت واحدة في جنبي“.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد، في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.