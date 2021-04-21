سهر الصايغ تعلق على قرار الدولة بشأن مسلسل "الطاووس"

أعربت الفنانة المصرية سهر الصايغ عن سعادتها بقرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسلها الرمضاني ”الطاووس“، الذي أثار ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت الصايغ عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات انستغرام :“الأعلى للإعلام يحفظ الشكوى ضد مسلسل الطاووس، الحمد لله، شكر لكل من ساند ودعم مسلسل الطاووس“، كما نفت في تعليق تشابه المسلسل مع قصة الفيرمونت.

View this post on Instagram A post shared by Sahar El-saigh سهر الصايغ (@saharelsaigh)



وحرص نجوم الفن على تهنئة الصايغ والإشادة بقصة المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا في الأسبوع الأول من عرضه، والذين كان من أبرزهم الفنانة رانيا يوسف والفنانة فرح الزاهد والفنان صلاح عبد الله والفنانة هنا الزاهد.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قد قرر حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل ”الطاووس“، الذي يؤدي بطولته الفنان السوري جمال سليمان.

وأرجع المجلس قراره بحفظ التحقيقات إلى أنه ”تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها“.