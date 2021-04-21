طلال سام يتلقى لقاح كورونا ويثير الجدل بين متابعيه حول التلقيح في رمضان (صور)

نشر الفنان الكويتي، طلال محمود السمدان، المعروف بـ“طلال سام“، مجموعة من الصور عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، كشفت عن تواجده داخل أحد المراكز الصحية المتخصصة في اللقاحات، إذْ كشف عن تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكتب طلال سام في تعليقه يقول: ”أبشركم طعّمت! محد كان راضي يصورني ف صورت نفسي عبالي أنا آخر كويتي رايح يطعم بس والله كان في ناس وايد معاي“.

وتابع طلال سام : ”المهم الامور كانت تمام وشغلهم كان سريع يعطيهم العافية.. طعّمت وانا صايم ، هل التطعيم يفطر ولا لا؟ تناقشوا بالتعليقات“.

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وسادت حالة من الجدل حول ذلك السؤال، بسبب حديث البعض عن كونه حلالا في الصيام، وآخرون أفتوا بتحريمه، وسط حالة من عدم استقرار البعض عند رأي معين.

وكانت قوات الأمن قد ضبطت طلال سام، مطلع مارس الماضي، إثر اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار، من خلال مقطع فيديو تم تناقله على نطاق واسع بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

وطلال سام، واحد من المشاهير الكويتيين، ويعرّف عن نفسه بأنه: ”مدون ومغنٍ وكاتب أغان وممثل“. عُرف بنشره للمقاطع الكوميدية عبر حساباته الإلكترونية، ويحظى بأكثر من مليون متابع عبر حسابه في ”إنستغرام“، إضافة إلى 222 ألف متابع عبر ”تويتر“.