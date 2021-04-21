"نسل الأغراب".. معالجة قضية الثأر بأدوات وأفكار حدثية‎

يقدم المخرج المصري محمد سامي، صراعا دراميا لافتا حول إشكالية الثأر في الصعيد المصري، من خلال قصة تجسد تاريخ عائلة مصرية يتناحر أبناء العم فيها، بهدف الهيمنة وإثبات القوة، بمسلسله ”نسل الأغراب“ المنتج في رمضان2021.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة قتل من الماضي، حيث يقوم أبناء العم عساف الغريب ”أحمد السقا“ وغفران الغريب ”أمير كرارة“ بتجديد التحدي الدموي ونزعة الثأر والقبلية، بمجرد خروج عساف من السجن بعد عشرين عاما،حين قام بقتل عمه ”أبو غفران“ وعدد من رجال القرية.

وما زاد الأمر تعقيدا، هو وجود جليلة ”مي عمر“ -وهي زوجة عساف قبل حبسه- في بيت غفران، بعد أن غصب عليها أهلها الطلاق الغيابي من عساف، ليتزوجها من بعد ذلك غفران، الذي أحبها، وربّى لها ابنها حمزة ”أحمد مالك“ الذي أنجبته من عساف.

صراعات متشابكة

فبعد عشرين سنة من برود الدم يعود عساف إلى قرية الأغراب، ليجد واقعا متشكلا، مغايرا لما كان من قبل سجنه، فقد هيمن غفران على القرى المحيطة بقصره، حتى على أخيه عساف، إذ خضعوا لجبروت غفران وانساقوا في العمل معه.

عودة عساف الثائر القوي وقاسي القلب، تفتح الباب أمام تعارض جديد بين العائلتين في الصعيد.

وليست القصة متعلقة بمقتل الآباء، بل بالشرف الذي ينادي به عساف، فيما يتعلق بزوجته السابقة، التي يعتبرها مختطفة لدى خصيمه غفران، وجانب آخر متعلق بالنسل، حيث يعلق حمزة بين أبوين، أب أعطاه الهوية والأصل، وآخر أعطاه الاحتضان والعطف منذ طفولته.

أمر آخر محل الصراع في القصة، وهو أم غفران، التي اختطفها عساف قبل عشرين عاما، وأخفاها بوساطة رجل من قرية مجاورة، طيلة مدة حبسه.

وهو ما زاد من احتدام الصراع بين الرجلين المتناحرين، حيث يسعى غفران لاستعادة أمه، بينما يتخذها عساف كورقة رابحة، يراهن عليها لاستعادة زوجته جليلة وابنه، كمقابل للكشف عن مكانها.

أدوات المخرج

في هذا العمل، يقدم المخرج محمد سامي افتتاحية ممتلئة بالصراع الدرامي، من خلال تسليط الضوء على آفة من آفات المجتمعات العربية وليس الصعيد المصري فحسب.

فتنقلنا الأحداث تباعا، إلى مدى الكوارث التي تسببت فيها فكرة الثأر في المجتمعات، والأثر النفسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعود به بشكل سلبي على المجتمع العربي.

وتحاول الدراما عرض الإشكالية بشكلها البشع، وأثرها الفاجع، حيث الموت، والتغريب والسجن والصراع والقلق، والحزن والفقد، كلها أدوات ساهمت في تصدير الإشكالية، وترسباتها.

ويحاول سيناريو سامي، تقديم بعض الجمل اللاذعة التي تقوم بكي الوعي، وإحالة المعنى وتصويبه نحو العقل.

وتتكلل أدوات المخرج محمد سامي، بالنجاح في نصب ماراثون من الإثارة، والتشويق للأحداث، من خلال تحميل أكثر من شخصية في العمل، بقضية خاصة، تنمو مع الشخصية في لعبة صراع ذاتية على هامش سياق المسلسل.

يقوم سامي بالتقافز بين الذوات المختلفة في التكوين والعقول داخل الدراما، عبر التبديل في المشاهد، للأحداث المختلفة، وفق ”كرونولوجي“ يتسم بالسرعة والازدحام للأحداث، لكثرة التشابكات التي صنعها سيناريو سامي الذي قارب من الثلث الأول وفي انتظار المزيد من المفاجآت.

بناء وتكوين

على مسرح الصراع تظهر شخصية علي“دياب“، الأخ المتعلم لجليلة، وهو رئيس مباحث المركز في القرية، حيث يجمع في شخصيته عنفوان الصعيد، وصلابة الموقف، لكنه يرى إلى الأمام، ويأسف على ما دار في الماضي، ويحاول بوعيه، وسلطة القانون التي يحملها، منع اندلاع النار مرة أخرى.

أما شخصيتا عساف وغفران، فلم أجد اختلافا بينهما في التكوين والتفكير والسلوك حتى الآن، وقد مضى ثلث المسلسل.

فيجمعهما الجبروت والثقة الكبيرة والاعتزاز بالنفس والعائلة، والقلب الميت، وكلاهما يشترك في عشق جليلة.

لكن سيكون من الرتيب أن تبقى صفات الشخصيتين الرئيسيتين في العمل على نفس الخطى، فلابد للمشاهد أن يلحظ اختلافا، يجعله يميل لأحدهما.

أما شخصية جليلة، فلا سياق واضحا لها حتى الآن، فلا هي تتبنى الحب لتنسف ما بناه غفران، ولا هي تتبنى العقل لتغلق الباب في وجه عساف.

جليلة هي منطقة صراع في سياق العمل برمته، لكنها منطقة تهدئة عند كلا البطلين، وهذا أمر تشابه جديد بينهما.

هي محاورة قوية وجيدة لكيلهما وتساهم في تقديم رؤية نقدية للواقع في المجتمعات المتمسكة بالثأر.

فهل تنجح جليلة في الخروج من عمق النار دون دم أو قتل؟ وهي التي عليها خسارة حبيبها القديم، أو زوجها الحالي، وابنين من كليهما، عالقين على الهامش، لتهدأ القرية وتنكسر موجة دماء متكررة تسيطر على القرية.

تقمص الشخصيات

يقدم أحمد السقا، كاريزما صعيدية مكررة الثيمة والطباع، سبق أن قدمها في فلميه ”الجزيرة“، و“الجزيرة٢“.

ويظهر من شكل تطوير الشخصية التي يظهر بها برأس دون شعر، وأسنان فضية تعطي له لثغة خفيفة بحرف السين.

وقد ظهرت خبرته العالية في تقمص الشخصية، والإضافة بأسلوبية ومهنية في إضفاء كاريزما شعبوية لشخصية عساف، أسهمت في تناقلها عبر الكومكيس على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما يسعى أمير كرارة لإيجاد مساحة له في هذه المنطقة الدرامية، كتجربة جديدة له في اللهجة الصعيدية، لكن باللبس الأنيق، والعيون المكحلة، واللحية الكثيفة الموشحة ببعض الشيب.

أجاد كرارة في الكثير من المشاهد، وقدم إيماءات بطولية وعنفوانية، وأخرى عاطفية، جعلته ينافس السقا على ترند الشخصية الفنية الرمضانية حتى الآن.

أما مي عمر، فمازالت تتقمص الحالة الذهنية والعاطفة الشعورية، والإيماءات الباردة، التي ظهرت عليها في مسلسل ”لؤلؤ“ ولم تقدم حتى الآن الحضور الحيوي الكافي، لتحدد لنفسها مكانة على المنافسة في المسلسلات الرمضانية.

المسلسل يقدم بيئة الصعيد بشكلها المألوف، لكن التصميمات الحداثية التي تطال القصور، والأفكار الحديثة، تعطي للمسلسل الصعيدي صبغة جديدة وتزيد من نسبة مشاهدته.