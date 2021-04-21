الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل تبكي على الهواء بسبب مقطع مسرب من منزلها (فيديو)

بكت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل خلال استضافتها في برنامج ”علي ونجم“ أثناء الحديث عن مقطع فيديو مسرب من داخل منزلها.

قالت الفاشينيستا الكويتية إنها لن تسامح أي شخص يتداول المقطع المسرب من داخل منزلها وهي توبخ ابنها بألفاظ خادشة.

وأعربت عن استيائها الشديد من تداول بعض متابعيها مقطع الفيديو المسرب والمساعدة على انتشار المقطع من جديد.

وقالت نهى في مقطع فيديو عبر تطبيق ”سناب شات“: ”للأسف في ناس ما تخاف الله وبتداول المقطع وتنزل على قنوات يوتيوب.. وأنا أقول اليوم مو محلل أي أحد يتداول مقطع الفيديو المسرب من داخل بيتي على اليوتيوب أو تويتر أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأضافت ”مو محلل دنيا وآخرة لأن هذا الشيء ضرني وآذاني أنا وعائلتي.. كل يوم أيدي على قلبي لعيالي هم يستعملون اليوتيوب يطلع لهم شيء يضايقهم أو يشوفون تعليق يضايقهم.. مو محلل لأن هذا حرمة بيت تم اختراقها وما حد احترمها“.

واختتمت حديثها بالقول ”ومو محلل أي شخص يتداولها أو يسوي لها لايك أو يشوفها.. وواجب أي أحد يشوفها يقدم بلاغ لحجبها لأنه حرام هيرجعلك في بيتك وعيالك“.

وكانت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل قد بكت على الهواء خلال استضافتها في برنامج ”علي ونجم“، أثناء الحديث عن تفاصيل مقطع الفيديو المسرب العام الماضي من داخل منزلها، وتظهر فيه مشاداتها الكلامية مع ابنها الأكبر، وتوبيخها له بعبارات خادشة.

وقالت نهى إنها ”تعرضت للخيانة من جانب مقربين لها وتعيش معهم، ولكنها ترفض الإفصاح عن شخصيتهم، وتم اقتطاع الفيديو المسرب من كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها“.

وأوضحت أن ”الفيديو عرض على مختصين، وتم التأكيد أنه خال من أي ألفاظ خادشة للحياء، وأن الألفاظ التي جاءت به تم تركيبها على كلامها“.