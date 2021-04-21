رغم حذفه رقابيا.. أحمد العوضي يستعرض "أعنف مشهد" في دراما رمضان (فيديو)

شارك الفنان المصري أحمد العوضي، جمهوره مشهدا من مسلسله ”اللي مالوش كبير“، الذي يعرض في شهر رمضان وتشاركه بطولته زوجته الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز.

وقال أحمد العوضي بعد نشر المقطع عبر حسابه على ”إنستغرام“، إن ”هذا المشهد هو أعنف مشهد في دراما رمضان 2021“.

واتضح أن المقطع هو الذي حذفته الرقابة من المسلسل ككل لعدم مناسبته بالظهور للمشاهد في رمضان، واحتوائه على ”حركة أكشن“ بداعي أنها كانت عنيفة للغاية.

واستعرض الفنان العوضي قدراته البدنية والقتالية التي يتمتع بها بعد دخوله في صراع مع مجموعة من الشبان، وعلق قائلا: ”مستر ايجيبت مشتراش خاطر الخديوي أعنف مشهد أكشن في رمضان عشان الخديوي اغشم غشيم“.

https://www.instagram.com/p/CN6Y_TDD50Q/

كان مخرج الأكشن محمود طاحون قد كشف تفاصيل حذف المشهد رقابيا، وذلك في مقابلة له قبل أيام.

وقال طاحون إن ”المشهد تضمن عنفا بقيام أحمد العوضي بضرب شخص من المشاركين في العمل بزجاجة على رأسه، ثم قام بوضع الزجاجة في فمه وكبسها على رقبته، ما رأته الرقابة عنفا شديدا لا يجوز إظهاره للمشاهد“.

مسلسل ”اللي مالوش كبير“ من بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، إيمان السيد، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، وعايدة رياض، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.