هالة صدقي تطلب حذف مشاهد تتعلق بوالد أبنائها في "شيخ الحارة"

نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها على ”إنستغرام“ جمعها بالفنانة المصرية هالة صدقي والمخرجة المصرية إيناس الدغيدي مقدمة برنامج ”شيخ الحارة والجريئة“.

وكشفت هالة صدقي، عن طلبها من القائمين على البرنامج الذي ظهرت في إحدى حلقاته قبل أيام حذف بعض مشاهدها التي وجدتها غير لائقة، كونها تتضمن معلومات عن والد أبنائها الذي قام بتطليقها بعد الحلقة ورفضت هالة الاعتراف بالطلاق.

ووجهت هالة صدقي حديثها للمخرجة إيناس الدغيدي بمقترح ظهورها في حلقة ثانية للبرنامج لكسر حالة الملل لترد عليها إيناس بالموافقة، على أن يتم عرض المشاهد المحذوفة من الحلقة السابقة، وهنا عبرت هالة صدقي عن ندمها بسبب احترام زوجها وحذف المشاهد التي كانت ستضعها في قوائم ”الترند“.

ومازحت إيناس الدغيدي زميلتها هالة صدقي بأن المشاهد المحذوفة لو تم الكشف عنها في الحلقة كانت ستتسبب في مقتلها من شخص موجود بأمريكا في إشارة منها لوالد أبنائها، مؤكدة أنها كانت لا تعلم ما هو مصطلح ”الترند“ ولكنها أصبحت الآن ببرنامجها وحلقاتها الساخنة تصل له بكل سهولة.

واقترحت الإعلامية بوسي شلبي أن يتم عرض المشاهد المحذوفة من حلقة هالة صدقي في الحلقة الأخيرة للبرنامج بنهاية شهر رمضان كنوع من الإثارة والتشويق للجمهور.

https://www.instagram.com/p/CN6FCnznkbH/

يُذكر أن ظهور هالة صدقي في ”شيخ الحارة“ خلق حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بسبب حديثها عن زوجها وخيانته لها، وعدم زيارة أبنائه أثناء وجوده في مصر لقضاء وقته مع عشيقته.

ونتج عن تصريحاتها خروج زوجها المحامي سامح سامي في بثّ مباشر من مكان إقامته بأمريكا ليعلن أنه طلقها أمام العالم بأكمله، وأنه كلف وكيله القانوني في مصر بإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي.

وعلقت هالة صدقي على فيديو طلاقها أن زوجها نشر الفيديو بغرض الشهرة نافية حدوث الطلاق، لأن الدين المسيحي لا يعترف بالطلاق بهذا الشكل، وأن الطلاق لكي يكون رسميا لابد من حضور زوجها.