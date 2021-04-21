أنغام ترد على رسالة أصالة بشأن مسامحتها

ردت الفنانة المصرية أنغام، بشكل غير مباشر، على الفنانة السورية أصالة نصري، بشأن اعتذارها وطلبها المسامحة من الفنانة المصرية.

جاء ذلك عندما حلت أنغام ضيفة عبر إذاعة ”روتانا“ من خلال برنامج ”سوالف رمضانية“ حيث وجه لها سؤال عن مسامحتها شخصا ارتكب في حقها خطأ ثم جاء ليعتذر، فقالت إن مثل تلك الأمور لا يجب أن تخرج للعلن عبر السوشال ميديا.

وبدا أن أنغام انزعجت من الطريقة التي صرحت بها أصالة، بأنها حاولت التواصل معها أكثر من مرة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف أو الاتصال بها ولكنها لم تجد ردا، حيث أكدت أنغام أن الاعتذار لا يكون عن طريق تطبيق واتس آب أو السوشال ميديا عموما، بل لا بد أن تكون بينك وبين نفسك وربك في نية الصلح وبين من وقع معه خلاف كي تظل الأمور تأخذ إطارها الشخصي.

وعقبت أنغام أنه كلما كان حل الخلاف بين الشخصين ويشهد عليهما ربهما يكون حقيقيا وأكثر صدقا كما يكون بداخلها نوايا حقيقية للمصالحة والتسامح، منوهة بأنها حال خرجت عن ذلك الإطار تكون مجرد شو أو عرض، مختتمة بأن هذه وجهة نظرها.

وكانت أصالة قد مازحت الفنانة أنغام، من خلال توجيه نداء لها عبر ذات البرنامج قبل أيام قليلة فقالت: ”هذا نداء لنغومة، ردي على مسجاتي أو دقيلي لو سمحتي.. أنا عصبت.. إذا مارديتي راح أجيلك البيت“.

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وقدمت أصالة اعتذارا للفنانة أنغام، قبل نحو أسبوعين، وذلك بعد خلافات دامت بينهما لسنوات، بسبب زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، الذي كان زوج ابنة شقيقة طارق العريان.