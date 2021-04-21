حلا نورة: أشعر بالندم وخجلانة من حماقاتي

عبرت الفنانة السعودية المقيمة في الكويت حلا نورة، عن شعورها بالندم والخجل من بعض الحماقات التي ارتكبتها وظلمت من خلالها نفسها، مبينة أن تلك الحماقات مدونة وموثقة في موقع اليوتيوب ومن الصعب أن يتم حذفها.

جاء ذلك تعقيبا من حلا نورة على مقطع فيديو قصير من أغنية ”مدلل“ نشرته عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، موضحة أن هذه الأغنية من بين الحماقات التي ارتكبتها وتشعر بسببها بالندم وظلمها لنفسها.

وأكدت أن الإنسان ليس معصومًا من الخطأ، وما حدث درس يجعلها تتعلم من أخطائها، حيث دونت كلمات على الأغنية، فقالت: ”قا ع أشوف مهابيلي وخبالي في اليوتيوب مفتشلة من كل شيء من لقاءاتي التلفزيونية وسناباتي وحتى أدائي بمسلسلاتي وشكلي كله مو عاجبني وع“.

وتابعت حلا نورة قائلة: ”لأول مرة أحس بهالشعور كارهة نفسي وقررت من باكر أبتدي من جديد وأتطور في تكوين شخصيتي وكلامي وشكلي“.

وأرفقت حلا نورة، تعليقا على المقطع القصير من الأغنية التي قالت إنها غنتها في 2019، تقول: ”لأول مرة أشعر بالندم وخجلانة من حماقاتي التي ظلمت بها نفسي وكل شيء موثق بتاريخ اليوتيوب وصعب أمسحه“.

واستطردت الفنانة قائلة: ”ولكن أيقنت أن الإنسان خطّاء، وليس معصوما عن الخطأ، وهذا درس ليتعلم من أخطائه، أنا من الآن فصاعدا سأبدأ من جديد، طموحي كبير يصل حد النجوم!“.

وعقبت حلا نورة: ”أطمح للتطوير في كل شيء يخص حياتي الفنية والإعلامية والسوشيال ميديا، وأعِدُ نفسي لن أقع في الأخطاء مثل ما فعلت سابقا، الاعتراف بالخطأ فضيلة، وهذا يدل على قوة سلامي الداخلي وتصالحي مع نفسي #حلا_نوره“.

https://www.instagram.com/p/CN6Ej83HE8s/

وفي السابع من نيسان/أبريل الجاري، أعلنت حلا نورة انفصالها بشكل رسمي عن زوجها بعد مرور 8 أعوام على زواجهما، مشيرة إلى أن ”خالتها“ هي السبب الرئيس وراء وقوع الطلاق.