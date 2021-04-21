نهى نبيل تبكي على الهواء بسبب فيديو مسرب من منزلها (فيديو)

بكت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل على الهواء خلال استضافتها ببرنامج ”علي ونجم“، أثناء الحديث عن تفاصيل الفيديو الذي تم تسريبه لها العام الماضي من داخل منزلها، وتظهر فيه مشادتها الكلامية مع ابنها الأكبر، وتوبيخها له بعبارات خادشة.

وقالت نهى نبيل إنها تعرضت للخيانة من جانب مقربين لها وتعيش معهم، ولكنها ترفض الإفصاح عن شخصيتهم، وتم اقتطاع الفيديو المسرب من كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها، موضحة أن الفيديو تم عرضه على مختصين، وتم التأكيد أنه خال من أي ألفاظ خادشة للحياء وأن الألفاظ التي جاءت به تم تركيبها على كلامها.

وشددت الفاشينيستا الكويتية على أنها لا يمكن أن تتحدث أبدا بهذه الطريقة التي ظهرت بالفيديو مع أبنائها، وعلاقتهم بها وحبهم لها تظهر بوضوح في الفيديوهات التي تنشرها معهم على السوشيال ميديا، لافتة إلى أنها تنازلت عن حقها ضد الشخص المقرب الذي سرب الفيديو وزوره حفاظا على تماسك أسرتها.