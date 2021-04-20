نهى نبيل تتحدث عن قريب سرّب "الفيديو المسيء" الذي التقط داخل منزلها (فيديو)

بكت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل على الهواء خلال استضافتها ببرنامج ”علي ونجم“ خلال حديثها عن تفاصيل الفيديو الذي تم تسريبه لها العام الماضي من داخل منزلها تظهر فيه مشادتها الكلامية مع ابنها الأكبر، وتوبيخها له بقوة.

وقالت نهى نبيل إنها تعرضت للخيانة من جانب مقربين لها وتعيش معهم ولكنها ترفض الإفصاح عن شخصيتهم، وتم اقتطاع الفيديو المسرب من كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها، موضحة أن الفيديو تم عرضه على مختصين وتم التأكيد أنه خال من أي ألفاظ خادشة للحياء وأن الألفاظ التي جاءت به تم تركيبها.

وشددت الفاشينيستا الكويتية على أنها لا يُمكن أن تتحدث أبدًا بهذه الطريقة التي ظهرت بالفيديو مع أبنائه، فعلاقتهم بها وحبهم لها يظهران بوضوح في الفيديوهات التي تنشرها معهم على السوشيال ميديا، لافتة إلى أنها تنازلت عن حقها ضد الشخص المقرب الذي سرب الفيديو وزوره حفاظًا على تماسك أسرتها.

شلون انتشر ڤيديو نهى وولدها من كاميرات المراقبة بالبيت؟ 📹

–#علي_ونجم pic.twitter.com/Y8g9cYsFva — برنامج علي ونجم (@AliWNajim) April 20, 2021

وأوضحت نهى نبيل أن أكثر شيء أزعجها هو التشهير بنجلها، وخجله وشقيقته من أن يذهبا للمدرسة بسبب ما جاء في الفيديو خاصة من كلمات خارجة، لافتة إلى أنها لا تقوم بتوبيخ نجلها أمام شقيقتها ولا ترضى أن تظهر مشادتها معه أمام الملايين.

وأكدت أن قصة هذا الفيديو أكبر جرح حدث لها بحياتها لأنه لم يرحمها أي شخص مطلقًا أو وقف معها، مضيفة: ”يلعن أبو السوشيال ميديا اللي راح تخليني أمر بهذه المعاناة“.