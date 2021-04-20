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بيومي فؤاد يفقد أعصابه ويشتبك مع أحد المشاركين في "5 نجوم" (فيديو)
تاريخ النشر: 20 أبريل 2021 22:34 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2021 22:55 GMT

بيومي فؤاد يفقد أعصابه ويشتبك مع أحد المشاركين في "5 نجوم" (فيديو)

فقد الفنان المصري بيومي فؤاد أعصابه بعد سقوطه في فخ البرنامج الكوميدي "5 نجوم"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، وذلك بسبب ما حدث في سيارته. البداية كانت باتفاق

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المصدر: ريهام عبدالصمد - إرم نيوز

فقد الفنان المصري بيومي فؤاد أعصابه بعد سقوطه في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“، الذي يُعرض على شاشة ”MBC مصر“، وذلك بسبب ما حدث في سيارته.

البداية كانت باتفاق بيومي فؤاد مع مصطفى قمر للقيام بمقلب في كريم فهمي بأن يسكبا عليها دهان حائط، ولم يكن يعلم بيومي بأن المقلب مصنوع له.

وتم تبديل السيارات وسكب الدهان على سيارة بيومي، وحين رأى فؤاد المشهد، بدأ يصرخ وفقد أعصابه وشتم أحد المشاركين في المقلب، ليرد عليه قائلًا: ”أنت اللي قولتلي أعمل كده“.

واستفزه مصطفى قمر بقوله ”قدر الله وما شاء فعل“، ليرد عليه بيومي ”العربية باظت“، بعدها اعترف بيومي لكريم فهمي بأنه كان يخطط للقيام بمقلب فيه، وبعد ذلك غضب كريم وركب سيارته وغادر.

وبعدها وقعت مشادة بالأيدي بين بيومي وأحد المشاركين في البرنامج، ليظهر كريم فهمي بالسيارة الحقيقية التي تخص بيومي، ويخبره بأنه هو من عمل المقلب فيه، وصدم بيومي معلقاً ”مكنتش خايف على العربية قد زعلك مني يا كريم“.

يذكر أن برنامج ”خمس نجوم“ يجمع، لأول مرة، كلا من غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي.

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