إلهام شاهين: لا أمانع بتقديم المشاهد الجريئة وهذه رسالتي لرانيا يوسف (فيديو)

قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين، إنها لا تمانع بتقديم الأدوار الجريئة رغم تقدمها في العمر، مبينة أنها لا تعتبر السن عائقًا أمام تقديم تلك الأدوار رغم أنها تناسب الفئة العمرية الأصغر والأكثر شبابًا.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مقابلة متلفزة عبر برنامج ”شيخ الحارة“، أنها قدمت أدوارًا جريئة في عدة أعمال، ولهذا لا تمانع بتقديمها حاليًا طالما اقتنعت بالدور.

وعقّبت إلهام شاهين، أنها مقتنعة بفنها وبالقيمة التي تقدمها، ولا تخاف من تقديم أي دور، لا سيما أن“سوق المتعة“ من أهم وأعظم أدوارها من وجهة نظرها.

وتطرقت إلهام شاهين خلال الحلقة للحديث عن تصرفات الفنانة المصرية رانيا يوسف، وما إذا كانت تراها طبيعية، أم تحمل خروجًا عن المألوف، حيث قالت:“رانيا تقوم بتصرفات فيها لفت نظر أو فيها حد عايز يلفت النظر“.

وتابعت:“علاقتي بها كويسة، وقولتلها بلاش كده، وقبل كده وقفت معها لمّا لبست الفستان إللي قعدوا يقولوا عليه البطانة، عشان ده فعلًا ممكن يحصل، أنا عندي فستان ومرة حصل كده، وممكن فعلًا مع المشي والحركة يرتفع، قلت جايز هي فعلًا مش قاصدة“.

ونصحت إلهام شاهين زميلتها رانيا يوسف التي شاركتها التمثيل في فيلمي ”ريجاتا“ و“الحرافيش“ بأن تبتعد عن لفت النظر، وقالت:“هي ممثلة هايلة ومثّلت معي، ونفسي ما تركزش على الأشياء إللي تلفت النظر“.

وكانت حكاية ”حتة مني“ من مسلسل ”زي القمر“ الذي تم عرضه مؤخرًا آخر أعمال إلهام شاهين، وقام بالبطولة إلى جانبها: أحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، ونهال عنبر، وغيرهم، وهو من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.