الكويت.. الجنايات تمتنع عن عقاب فنانة نشرت مقطعًا إباحيًا عبر سناب شات وتصادر هاتفها

قررت محكمة الجنايات الكويتية الامتناع عن عقاب ممثلة، وجهت لها سابقًا تهمة نشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابها في ”سناب شات“.

محكمة الجنايات تمتنع عن عقاب ممثلة نشرت فيديو إباحي في سناب شات مع مصادرة الهاتف pic.twitter.com/jYJLIeCnSc — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) April 20, 2021

ووفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المختص بنقل أحدث الأخبار الأمنية والأحكام القضائية، فقد قررت المحكمة مصادرة هاتف الممثلة المتهمة.

ولم يكشف الحساب عن اسم الممثلة، في حين ذكر حساب ”شاهين“ في ”انستغرام“ أن الممثلة المعنية هي ”هيا الشعيبي“ التي مثلت أمام المحكمة في آذار/ مارس الماضي؛ إثر تهمة نشر فيديو خادش للحياء في حسابها عبر ”سناب شات“، وتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (1650) دولارا.

View this post on Instagram A post shared by شاهين (@sah_965)

الإمتناع عن النطق بعقاب هيا الشعيبي pic.twitter.com/Gj6ood9pkM — خاص الكويت (@BreakingQ81) April 20, 2021

وكان رجال المباحث الجنائية قد ضبطوا الفنانة الشعيبي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأحالوها للنيابة العامة للتحقيق، واستمر حجزها عدة أيام ثم تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (6600 دولار).

وأكدت الشعيبي بداية إثارة القضية أن حسابها في ”سناب شات“ تعرض للتهكير مرتين، قائلة: ”مع الأسف كان في قروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة، الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل“.

وأضافت بحديثها الذي نشرته عبر الستوري في حسابها بـ ”انستغرام“: ”أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قلتها يمكن أهلك بهالوضع مو أنا وأنا بنت الشعيبي اذلف بعيد يالله“.

ونشرت الشعيبي مجموعة محادثات تؤكد تعرض حسابها للتهكير من قبل شخصية تعرفها تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها، بحسب ما جاء في المحادثات المنشورة آنذاك.