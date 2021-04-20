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الكويت.. الجنايات تمتنع عن عقاب فنانة نشرت مقطعًا إباحيًا عبر سناب شات وتصادر هاتفها
تاريخ النشر: 20 أبريل 2021 21:25 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2021 22:55 GMT

الكويت.. الجنايات تمتنع عن عقاب فنانة نشرت مقطعًا إباحيًا عبر سناب شات وتصادر هاتفها

قررت محكمة الجنايات الكويتية الامتناع عن عقاب ممثلة، وجهت لها سابقًا تهمة نشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابها في "سناب شات". محكمة الجنايات تمتنع عن عقاب

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المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

قررت محكمة الجنايات الكويتية الامتناع عن عقاب ممثلة، وجهت لها سابقًا تهمة نشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابها في ”سناب شات“.

ووفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المختص بنقل أحدث الأخبار الأمنية والأحكام القضائية، فقد قررت المحكمة مصادرة هاتف الممثلة المتهمة.

ولم يكشف الحساب عن اسم الممثلة، في حين ذكر حساب ”شاهين“ في ”انستغرام“ أن الممثلة المعنية هي ”هيا الشعيبي“ التي مثلت أمام المحكمة في آذار/ مارس الماضي؛ إثر تهمة نشر فيديو خادش للحياء في حسابها عبر ”سناب شات“، وتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (1650) دولارا.

 

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وكان رجال المباحث الجنائية قد ضبطوا الفنانة الشعيبي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأحالوها للنيابة العامة للتحقيق، واستمر حجزها عدة أيام ثم تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (6600 دولار).

وأكدت الشعيبي بداية إثارة القضية أن حسابها في ”سناب شات“ تعرض للتهكير مرتين، قائلة: ”مع الأسف كان في قروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة، الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل“.

وأضافت بحديثها الذي نشرته عبر الستوري في حسابها بـ ”انستغرام“: ”أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قلتها يمكن أهلك بهالوضع مو أنا وأنا بنت الشعيبي اذلف بعيد يالله“.

ونشرت الشعيبي مجموعة محادثات تؤكد تعرض حسابها للتهكير من قبل شخصية تعرفها تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها، بحسب ما جاء في المحادثات المنشورة آنذاك.

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