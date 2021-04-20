ريم عبدالله تواصل إبداعها وتقلد مودل روز (فيديو)

تواصل الفنانة السعودية ريم عبد الله إبداعها في تقليد الشخصيات، حيث إنها اختارت اليوم الفاشينيستا السعودية مودل روز، لكي تتقمص شخصيتها في الحلقة السابعة من البرنامج الساخر ”ستوديو 21“.

وظهرت ريم وهي ترتدي باروكة شعر شقراء وملابس كاجوال، وهو ما جعلها تشبه بشكل كبير مودل روز من حيث الستايل، وقلدت أحد التمارين الشهيرة التي تقوم بها الأخيرة بشكل دائم للمحافظة على رشاقة خصرها.

ولم تكتفِ ريم بذلك، بل قلدت طريقة كلامها مع متابعيها على سناب شات وضحكتها المميزة في نهاية كل جملة تقولها، هذا بالإضافة إلى اصطحابها لكلابها في أغلب الفيديوهات التي تطل بها على متابعيها.

https://www.instagram.com/p/CN5Z6vIrGl3/?igshid=a3y5awkz1u44

وتعتبر الفاشينيستا السعودية مودل روز الضحية الرابعة لريم عبدالله في هذا البرنامج، حيث إنها سبق وأن قلدت الإعلامية السعودية لجين عمران وخبيرة التجميل بدور البراهيم ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني.

وتدور أحداث البرنامج الساخر ”ستوديو 21“ في ستوديوهات ومكاتب قناة فضائية مفلسة ومنهارة ماليًا، لكن يبدو أن مالكها مصمم على الاستمرار رغم الخسائر، في خضم يوميات مضحكة تدور بين صاحب القناة والموظفين من جهة، وبين الموظفين أنفسهم من جهة أخرى، فكيف سينتهي حال هذه القناة؟ هل تستمر في الانهيار وصولًا إلى الإغلاق، أم ثمة مفاجآت قد تقلب الموازين؟

وتشارك في هذا البرنامج مجموعة من الفنانين، على رأسهم الفنان علي الحميدي، خالد الفراج، خالد المظفر، عبد العزيز النصار، ماجد المطرب، ريماس منصور، تغريد الهويش.