أميرة الناصر ومشعل الخالدي يقيمان حفل زفاف "العودة" بعد انفصال شهرين (فيديو)

وثقت نجمة مواقع التواصل السعودية أميرة الناصر، مقطع فيديو جرى تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي كشف عن إقامة زوجها مشهور ”سناب شات“ السعودي مشعل الخالدي حفل زفاف بعد عودته إليها بعد انفصال دام شهرين، وسط تبادل الشتائم بينهما.

وأظهر المقطع أميرة الناصر، وقد أمسكت بيد زوجها وهما يدخلان قاعة حفل زفاف ويقطعان ”تورتة“ الاحتفال بعودتها، بينما رددت أميرة الناصر، قائلة: ”تقدر تتزوج وأنا على وجه الكرة الأرضية؟“.

وكشفت ملامح زوجها عن استقباله حديثها بنوع من المزاح وذلك بعد حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية، وسط اتهامات لهما بخداع الجمهور تارة، وانتقادات عدة ضدهما أنهما يقصدان جذب مشاهدات.

وفي ذات المقطع كشفت أميرة الناصر عن مفاجأة زوجها لها، وهي حجز في أحد الفنادق وذهابهما إلى قضاء شهر عسل جديد بعد العودة، بينما ذهب معهما طفلهما الوحيد.

ووثّق المقطع تواجدهما في السيارة سويًا وهما في رحلة شهر العسل، حيث عبرت ”الناصر“ عن سعادتها بالتفاعل مع أغنية ”لقيت الطبطبة“ للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وكانت ”الناصر“ قد أثارت ضجة كبيرة بعد انفصالها عن مشعل الخالدي، ونشرت صورًا صادمة لأجزاء من جسدها، توضح فيها تعرضها للتعذيب، وحلق شعرها من قِبل زوجها، مما تسبب بصعود وسم ”المعنفة أميرة الناصر“ على قائمة الترند عبر موقع ”تويتر“ في السعودية.

وخرج بعدها الخالدي باكيًا ليرد على أميرة الناصر وهجومها عليه، حيثُ قال عبر حسابه على موقع ”سناب شات“:“حسبي الله فيكِ لأنكِ نزَّلتي رأسي عشان المتابعين، وعشان الشهرة، أنا ما أبغي متابعين، وما أبغي التوثيق إذا كان هذا على حساب كرامتي ما أبغاه، ما أبغي الشهرة“.