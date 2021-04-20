نجم "مسرح مصر" ينطق الشهادة في "رامز عقله طار"

نال الفنان المصري محمد عبدالرحمن، نجم ”مسرح مصر“ لقب الأكثر صراخًا في برنامج ”رامز عقله طار“ الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، عبر شاشة ”mbc“مصر، حيث عاش حالة من الرعب، بعد تعطل عربة المقلب.

وظل محمد عبدالرحمن، يصرخ بعدما تعطلت العربة، طالبًا إنقاذه وسط قيام رامز جلال بمضايقته، إلى أن طلب منه القفز من هذا المرتفع، وسط اندهاش منه.

وفور خروج محمد عبدالرحمن من حمام السباحة، كشف رامز جلال عن وجهه ، وبدلًا من إبداء رد فعل غاضب، تفاجأ الجمهور بأنه يضحك ويحتضن رامز.

واعترف محمد عبدالرحمن، أنه يشجع النادي الأهلي كرويًا، كما تحدث عن مواجهته صعوبة في التعامل مع حمام السباحة، موضحًا أنه اكتشف عدم وصوله للأرض، فقال رامز جلال، إن عمقه 13 مترًا.

وبعد احتواء المقلب، ودعوة محمد عبدالرحمن جمهوره لمشاهدة الحلقة كما جرت العادة مع الضيوف، قام رامز جلال بإسقاطه في حمام السباحة وسط صراخ من جانبه.

وكان رامز جلال قد أشاد بضيف حلقته، محمد عبدالرحمن في بداية ظهوره قائلًا: ”الضحك قبول وخفة الدم رزق، في ناس حتى لو قالوا هبد على قلبك زي العسل، والأمر ينطبق على ضيف النهاردة“.

وواصل رامز جلال إعجابه بضيفه بشكل ساخر، قائلًا: ”السحنة سحنة فكهاني والكرش كرش جزارين، ورغم المهزلة دي كلها قدر يحجز لنفسه مكان بين نجوم الكوميديا“.

وأضاف رامز: ”صاحب مدرسة الضحك أي كلام، متربع على عرش الإيفيهات التافهة، خوفه خوف أطفال، بطيخة الضحك وقلقاسة الإيفيهات، محمد عبدالرحمن، توتة“.

أعنف ضرب نار من رامز جلال وعلقة ساخنة لـ محمد عبد الرحمن في رامز عقله طار#رامز_عقله_طار#هيئة_الترفيه #MBCMASR تابع جميع الحلقات علي Shahid VIP واشترك الآن

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@GEA_SA @sara__murad pic.twitter.com/JOPTJR2Hcg — MBC مصر (@mbcmasr) April 20, 2021

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.