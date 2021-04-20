ما حقيقة عودة أحمد السالم لطليقته ملكة كابلي‎؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للبلوغر الكويتي أحمد السالم، وهو برفقة طليقته الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي؛ ما جعل الجمهور يتحدث عن مسألة عودتهما مجددا.

وجاء الحديث عن تلك العودة بسبب تلقي اللقاح المضاد لكورونا، حيث جاء ظهورهما في الصورة وهما في أحد المراكز المعنية بتلقي اللقاح للمواطنين في السعودية، فضلا عن ظهور صوت زوجته ملكة كابلي في مقطع فيديو متداول أيضا.

وخرج أحمد السالم، عن صمته في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، جمع فيه بين الصورة ومقطع تلقيه اللقاح محل الجدل. بعدما تم اتهامه وطليقته ملكة كابلي بخداع الجمهور والكذب عليهم بشأن طلاقهما، وأنهما كانا يرغبان في إثارة الجدل وجذب مشاهدات فقط.

وقال أحمد السالم، إنه نشر وثيقة طلاقه الرسمية من ملكة كابلي ولن يستفيد شيئا من خداع الجمهور، منوها في ذات الوقت بأن ملكة كابلي ليست عدوة له كي لا يقابلها أو تجمعهما الصدفة بأي وقت.

وأوضح أحمد السالم، في معرض حديثه للجمهور، أنه من الطبيعي أن يتقابل وطليقته، إنها أم ابنته قمر، وفي حال أرادت منه شيئا سينفذه لها كونها أم ابنته، مضيفا أنها حال طلبت المساعدة منه سيفعل.

وعقب أحمد السالم، بأن الطلاق لا يعني انتهاء الحياة بينه وبين طليقته، فلا هي ستنتهي من حياته ولا العكس؛ بسبب وجود رابط يربط بينهما وهي الطفلة الصغيرة قمر.

https://www.instagram.com/p/CN4LDEYhIc1/

وكان قد أعلن البلوغر أحمد السالم عبر حسابه في ”سناب شات“، بتاريخ 4 مارس الماضي، طلاقه رسميا من الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي.

ونشر السالم صورة من صك الطلاق، مرفقا بتعليق: ”الحمد لله على كل شيء.. الله يعوضني ويعوضها خيرا“.

وبدأت الخلافات تظهر بين كلّ من السالم وكابلي قبل عدة أشهر، حين خرجت الفاشينيستا السعودية بمقطع فيديو تتهم فيه زوجها بالخيانة، وملمحة إلى رغبتها في الانفصال عنه.