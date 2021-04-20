فايز المالكي وأسيل عمران يثيران الجدل بمشهد رقص في "ممنوع التجول"‎‎ (فيديو)

تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن مشهد رقص جمع بين الفنان السعودي فايز المالكي ومواطنته أسيل عمران، من مسلسل ”ممنوع التجول“، الذي يقوم ببطولته الفنان ناصر القصبي ويعرض في سباق دراما رمضان الحالي.

وكشف المقطع المتداول عن ظهور فايز المالكي وأسيل عمران، وهما يرقصان على أنغام أغنية ”شوقر دادي“، والتي تتميز بأنها ذات ألحان سريعة.

وبسبب ذلك اللحن تفاعل فايز المالكي سريعا مع الأغنية وقام من مقعده يتراقص بعفوية، وهو ما جعل مغردي ”تويتر“ يطلقون هاشتاغ باسم فايز المالكي، والذي تصدر قائمة الترند في السعودية وسط تداول واسع للمقطع.

وتسبب مشهد الرقص في وضع فايز المالكي وأسيل عمران، بمرمى الانتقادات وتحديدا الأول، حيث استنكر نشطاء التواصل الاجتماعي رقصته، بينما رأى البعض أنها مرتبطة بالشخصية ودوره الذي يجسده وأثنوا عليه؛ لأن أكثر الشعب السعودي يحبه، فيما هاجم البعض أسيل عمران وأنها من ورطته في المشهد.

ووصف بعض رواد التواصل الاجتماعي هذا المشهد بالعفوي، وأنه يبدو طريفًا وكوميديًا كون مسلسل ”ممنوع التجول“ مصنف ككوميدي، غير أن البعض اعتبروه لا يليق به ولا بسنه ومكانته لأنه عرف بعمل الخير.

وغرد حساب باسم ”سلطانة الشمري“ قائلة: ”#فايز__المالكي أعمال خيرية وعلوم مراجل ووو.. وآخرتها يهز وسط مع أسيل عمران!!!!“.

#فايز__المالكي

أعمال خيرية وعلوم مراجل ووووو.. وآخرتها يهز وسط مع اسيل عمران !!!! 👎👎👎 pic.twitter.com/ApD7XOcMof — سلطانة الشمري (@news_2004) April 19, 2021

وتابع مغرد يحمل حسابه اسم ”متعب“، ”الي يتفق معي إن أكثر الشعب السعودي يحبه ويقدره #فايز__المالكي“.

إلي يتفق معي إن أكثر الشعب السعودي يحبه ويقدره♥️ #فايز__المالكي pic.twitter.com/td5RbUrlbq — متعب (@mtap_3) April 19, 2021

وسخر مغرد قائلا ”#فايز__المالكي الشوقر دادي وهو جالس يتابع مع أهله“.

وعلق حساب آخر ”هذا الي يتصدق ع الفقراء مطيح رقص مع أسيل عمران استغفر الله بس #فايز__المالكي“.

هذا الي يتصدق ع الفقراء مطيح رقص مع اسيل عمران استغفرالله بس #فايز__المالكي pic.twitter.com/1KDra8kzOK — 🌿 (@ii3iiil_) April 19, 2021

ومسلسل ”ممنوع التجول“ هو عمل كوميدي يسلط الضوء على تفاصيل الحياة في المجتمع السعودي بعد تداعيات جائحة كورونا التي أجبرت العالم على العزل، ويقوم ببطولة المسلسل ناصر القصبي وفايز المالكي وحبيب الحبيب وراشد الشمراني وإلهام علي وأسيل عمران.