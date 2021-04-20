للمرة الثالثة.. إصابة الإعلامي المصري أسامة منير بفيروس "كورونا"

أعلن الإعلامي المصري أسامة منير، إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثالثة.

وكتب منير عبر حسابه بموقع إنستغرام ”الحمد لله على كل حال، ومن أجل كل حاجة، وفي كل حال، إيجابي كورونا للمرة الثالثة.. دعواتكم“.

https://www.instagram.com/p/CN4cBUCFj5W/?igshid=1brpcnosjxjqc

وأصيب الإعلامي أسامة منير بفيروس كورونا مرتين من قبل، وكشف عن تفاصيل هذه الفترة التي قضاها مع أولاده في الحجر المنزلي خلال العام الماضي.

وطرح أسامة منذ أيام أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم ”أنا“، والتي عاد بها إلى الغناء بعد فترة غياب كبيرة، عن الساحة الغنائية.

والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع روماني أمين وچون استيفان وإخراج أحمد سليم، وحققت نجاحا كبيرا بأكثر من 6 ملايين مشاهدة.