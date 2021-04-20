مودل روز: خضعت للعلاج النفسي بسبب الخيانة (فيديو)

تأثرت الفاشينيستا السعودية ”مودل روز“ أثناء لقائها في بث مباشر مع الإعلامية مهيرة عبدالعزيز عبر موقع ”انستغرام“ وذلك عند تذكرها لموقف الخيانة الذى تعرضت له مؤخراً، حيث فاضت بالبكاء وهي تشير إلى معاناتها من تعب نفسي بسبب هذا الأمر.

وبينت روز أنها كانت فترة صعبة جدا اضطرتها للذهاب لطبيب نفسي لتجتاز هذه الفترة ولتتحسن نفسيتها، كما أنها وصلت لمرحلة أنها قد تؤذي نفسها وشعورها بأنها إذا ماتت فإنه سيكون أفضل بالنسبة لها، وذلك على الرغم من قوتها وأنها ليست من الأشخاص الذين يمكن أن يفكروا بالانتحار.

وأكدت أنها مستحيل أن تسامح من خانها أو تعطيه فرصة ثانية مهما كان قريبا منها أو مهما كانت تحبه. وعن وجود الحب بحياتها حاليا قالت: ”بلا حب بلا وجع قلب“.

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ورفضت روز التصريح بدخلها الشهري لأنها تعتبره من الأمور الخاصة التي لا تفضل أن يعرفها أي شخص وحتى أفراد عائلتها لا يسألونها عنه. وعندما سألتها مهيرة عن شعورها في حال قلدتها الفنانة ريم عبدالله كما فعلت مع هند القحطاني وبدور البراهيم، أكدت أنها إن قلدتها بطريقة لطيفة فهو أمر عادي أما إن قلدتها بطريقة ساخرة فإنها لا تحب ذلك.

وعن المسلسلات التي تتابعها برمضان، قالت إنها تتابع ”لعبة نيوتن“ للنجمة منى زكي، و“اللي مالوش كبير“ للنجمة ياسمين عبدالعزيز، و“ممنوع التجول“ للفنان ناصر القصيبي، و“أمينة حاف“ لإلهام الفضالة.

وبخصوص إمكانية خوضها تجربة الغناء أو التمثيل بينت روز أنها يمكن أن تغني ويمكن أن تمثل، والتمثيل أقرب لها، ويمكن أن تمثل باللغة الإنجليزية، لكنه سيكون صعبا أداء دور مصرية أو كويتية، لكن يمكنها أن تمثل دور سعودية بعمل كويتي.

وفاجأت روز متابعيها بظهور صديقها الأمريكي أثناء البث المباشر الذي أثار ظهوره المستمر معها في منزلها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلت روز معه في تحدٍ رياضي ربحه هو.