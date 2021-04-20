الفاشينيستا الكويتية غدير السلطان ترد على اتهامها بالعنصرية (فيديو)

ردت خبيرة التجميل الفاشينيستا الكويتية غدير السلطان على اتهامها بالعنصرية والإساءة لأصحاب البشرة السمراء، بعدما غيرت لون بشرتها من خلال المكياج إلى البشرة السمراء، لإظهار قدرتها على وضع مساحيق التجميل.

وقالت في تصريحات تلفزيونية إنها خبيرة تجميل وبالتالي تقوم بتجريب المكياج على كل أنواع البشرة ولم تكن تقصد العنصرية أبدا وتم فهمها بشكل خاطئ، مؤكدة أنها لن تكرر الأمر مطلقا بسبب رفض الأغلبية من متابعيها للموضوع رغم حبها للبشرة السمراء.

وذكرت أنها تأثرت ماديا بسبب جائحة كورونا مثل الكثيرين، واضطرت لإغلاق صالون التجميل الخاص بها مؤقتا والتركيز على السوشيال ميديا لمواجهة الخسائر المادية حتى تعود الأمور لطبيعتها.

وأشارت إلى أن البعض يراها استفزازية ومصطنعة بينما البعض الآخر يراها عفوية وعلى طبيعتها، لافتة إلى أن أكثر ما يعيبها على السوشيال ميديا هو التسرع إلى جانب تعرضها أحيانا لضغوطات من الناس تصيبها بتعب نفسي، منوهة إلى أن الفتاة الخليجية تنفق الكثير من أموالها على مساحيق التجميل لأنها تحب الجمال، وأن أجمل وجه وضعت له مكياجا كان وجه الفنانة نادين نسيب نجيم.

وأوضحت السلطان أنه عرض عليها العديد من أدوار التمثيل لكنها لا تفكر في الموضوع إطلاقا، وأنها تقدم إعلانات تجارية لكن لا تشارك بأعمال درامية.