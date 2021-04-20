الفنان علي الحميدي يرد على اتهامه بالاستهانة بالموت في "ممنوع التجوال" (فيديو)

رد الفنان السعودي ”علي الحميدي“ على الانتقادات التي طالته بشأن استهانته بالموت من خلال مشهد له بمسلسل ”ممنوع التجوال“، ظهر فيه وهو يقوم بدور ابن يضع جثة والده في الثلاجة بعد وفاته دون أن يدفنه، قائلا في تصريحات تلفزيونية إنه ”لا بد أن يتم الفصل بين الواقع والتمثيل“، مشيرا إلى أن ”الكوميديا بالذات تحتاج إلى المبالغة“.

أما على صعيد مسلسل ”ستوديو 21″، فقد أبدى الحميدي سعادته برد الفعل الإيجابي على المسلسل، لافتا إلى أنه يعتبره من أقرب الأعمال إلى قلبه، في حين أشاد بالفنانين خالد الفراج وريم عبد الله.

وبخصوص اتهام البعض للمسلسل بتكرار غيره من الأعمال التي سبق أن اعتمدت على التقليد مثل مسلسل ”واي فاي“، أفاد بأن الجديد في ما يقدمه هو أن هناك قصة درامية وأنه لا يعتمد على التقليد فقط.

وبشأن إصابته بفيروس كورونا، أوضح الفنان السعودي أنه تعافى من الفيروس، وأن الأعراض كانت خفيفة بسبب حصوله على اللقاح قبل إصابته بأيام.

يذكر أن علي الحميدي هو ممثل سعودي مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2013، واشتهر من خلال برنامج على اليوتيوب بشخصية اسمها السيد المسؤول، وحقق هذا العمل مشاهدات كبيرة.

وكان الحميدي قد أعلن منذ أسبوع إصابته بفيروس كورونا خلال تصوير مسلسل ”استوديو 21″، معلقا ”أصبت بفيروس كورونا في آخر يوم تصوير لمسلسل استوديو 21، والحمد لله جميع الزملاء بخير، وأنا بخير وأقضي أيام الحجر الصحي في فندق، فالشكر لبلدنا الثاني الإمارات على الرعاية والاهتمام، والشكر موصول لكل من سأل عني“.