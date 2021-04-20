الفنانة زهرة عرفات: هذا سبب حديثي عن محاولات انتحاري بفترة المراهقة

أوضحت الفنانة البحرينية زهرة عرفات، سبب حديثها عن محاولات انتحارها خلال فترة المراهقة، مشيرة إلى أن ذلك كان ”بهدف التنبيه“.

وقالت عرفات في مقابلة تلفزيونية: ”تحدثت عن أخطائي بهدف التنبيه؛ لأن أكثر محاولات الانتحار تحدث في فترة المراهقة، وأنها كانت تخاف على أولادها بفترة المراهقة أن يمروا بما مرّت به“.

ونفت أن ”يكون سبب حديثها عن ذلك هو الاستعراض أو الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة“.

سبب حديث زهرة عرفات عن محاولة انتحارها

–#علي_ونجم pic.twitter.com/k9GRxiTnK4 — برنامج علي ونجم (@AliWNajim) April 19, 2021

من جانب آخر، أكدت الفنانة البحرينية أنها لن تتنازل عن أن يكون اسمها الأول على التتر بأي مسلسل تشارك فيه مستقبلا.

وقالت عرفات في مقابلة تلفزيونية إنها ”وافقت أن يتم وضع اسمها العام الماضي في نهاية تتر المسلسل الذي شاركت ببطولته مع الفنانة هدى حسين كنوع من التجربة لمدى صدق ما يقال إن اسم الفنان على التتر غير مهم ولا ينتبه له أحد من الجمهور، لكنها فوجئت بهجوم كبير من قبل البعض على هدى حسين بحجة أنها أسقطت اسمها من التتر“.

وأفادت بأن ”التجربة أثبتت أن الاسم على التتر مهم للجمهور والنقاد والفنانين، بالتالي قررت أن تحافظ على حقها الأدبي على تترات المسلسلات“.