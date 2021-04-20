فوز الشطي: هذا ما اشترطته على زوجي.. ولهذا السبب انسحبت من "ستار أكاديمي"

تحدثت الفنانة الكويتية فوز الشطي عن موضوع اتهامها بالتورط في قضية غسيل الأموال، موضحة أنها تفاجأت بوجود اسمها ضمن قائمة المتهمين، معلقة :“انصدمت صدمة شديدة ووقتها كنت حامل في الشهر السابع وذهبت للمستشفى للاطمئنان على صحة الجنين“.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الأزمة التي مرت بها بسبب الزج باسمها في قضية هي ليست لها علاقة بها بدليل أنها من أول الفنانات التي تم رفع الحظر على أموالهم لإثبات براءتهم، إلا أن هناك ناس كثيرة طاحت من عينها لشماتتهم فيها.

وأوضحت فوز حقيقة مطالبة زوجها لها بالاعتزال، مشيرة إلى أنه لم يحدث أبدا، معلقة :“بالعكس أنا اللي اشترطت على زوجي قبل الزواج أني أكمل في مجال التمثيل وهو لم يمانع بل قال لي إنه سيدعمني في أي شيء أريده“.

أما عن سبب قلة تواجدها في الأعمال الدرامية خلال فترة الماضية، قالت إنها اتخذت قرارا بأن تشارك في عمل درامي واحد في العام لكي تتمكن من مراعاة ابنتها الصغيرة الزين، معلقة : ”أشعر بالذنب عندما أتركها وأذهب للتصوير لذلك اتخذت هذا القرار“.

وتحدثت عن سبب انسحابها من برنامج ”ستار أكاديمي“، موضحة أنها بعد أن قدمت في البرنامج وتم قبولها بالفعل، والدها رفض سفرها إلى لبنان، وهو ما اضطرها بإلغاء الفكرة تماما.

وسبق وأن خرجت فوز الشطي عن صمتها، لترد على ورود اسمها في قضية ”غسيل الأموال“، مؤكدة أنها لن تصمت تجاه اتهامها دون تقديم دليل.

وقالت الشطي في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ إنها ستتحدث مع جمهورها في كافة التفاصيل الخاصة بتلك القضية ، مشددة على أنها ستقاضي كل من أورد اسمها في هكذا قضية.