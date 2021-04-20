نهي العمروسي تعلق على أزمة مسلسل الطاووس: لسنا السبب

كشفت الفنانة المصرية نهى العمروسي بأنها ليس لها دخل على الإطلاق بأزمة مسلسل ”الطاووس“ للفنان جمال سليمان.

وكتبت العمروسي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :“منعًا للخلط، فيه ناس كتير معتقدة إن أنا والأستاذ طارق العوضي وراء محاولات وقف عرض مسلسل (الطاووس) وده مش حقيقي بالمرة“.

وتابعت العمروسي ”إحنا كان كل إعتراضنا على (الدعاية) و إستخدام صورة بنتي ”نازلي“ على بوسترز دعاية المسلسل على بعض صفحات السوشيال ميديا، لكن إحنا مع حرية الإبداع و مواقفنا ثابتة و لا يمكن أن نسعى لوقف أي عمل فني“.

وأضافت ”أنا بحترم مهنتي وبحترم زملائي ومجهودهم وأفكارهم حتى لو اختلفت معاها“.

وشهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل حول مسلسل ”الطاووس“ وسط حملات دعم من قِبل مجموعة من الفنانين لصناع العمل.

وجاء ذلك بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام في مصر، بفتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل ”الطاووس“، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام: ”جاء القرار بعد تلقي شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية، أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها“.

وتابع ”ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودًا من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل -في الوقت نفسه- على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل“.

كان مسلسل ”الطاووس“ أثار جدلًا كبيرًا منذ طرح الإعلان الدعائي له، وسط اتهامات طالت صُناع العمل، لأنهم استخدموا صورًا خاصة لمتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة في فندق فيرمونت.