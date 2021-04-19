نيكول سابا تفقد أعصابها وتعتدي على المشاركين في "5 نجوم" (فيديو)

فقدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أعصابها واعتدت على المشاركين في البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة MBC، بعدما سقطت في الفخ.

وكانت البداية في مؤتمر صحفي للإعلان عن شركة سيارات مزيف للإيقاع بالضيف، وأثناء المؤتمر تم استفزاز نيكول وكانت ستغادر البرنامج من بدايته، حين تعمد أحد الشخصيات الهامة الخطأ في اسمها بقوله ”نيكول ثابت“.

والمقلب كان عبارة عن سباق بين سيارة نيكول بصحبة الفنانة غادة عادل، بينما كان منافسها في السيارة المقابلة النجم كريم فهمي وأحد المشاركين معهم في البرنامج، وبدت نيكول في البداية خائفة من قيادة غادة عادل، ولكن سرعان ما تبدلت المواقف وأصبحت تقود هي السيارة وتحمست للغاية في السباق.

وأثناء السباق نزل كريم فهمي وركب ”دوبلير“ مكانه، وبعد لحظات وقعت السيارة في حادث تصادم بشع واشتعلت النيران فيها، وظنت نيكول أن النيران اشتعلت في كريم، وظهر أحد المشاركين في البرنامج وهو متوفى، بينما ظهر كريم تسيل منه الدماء وكان مصابا في رأسه بشكل وهمي.

وحين رأت نيكول المشهد ظلت تصرخ وهي منهارة وتقول ”قوم يا كريم“، لتهاجمها غادة بقولها ”أنتي السبب يا نيكول قولتلك سوقي بالراحة ودتينا في داهية“، لترد عليها ”داهية إيه خليني ساكتة أحسن“، وقال لها أحد المشاركين: ”موتي وأحد والتاني مصاب.. ارتاحتي؟“، وهاجمته سابا بالألفاظ الخارجة والضرب وبعد ذلك تركت المكان وغادرت.

وظهر كريم بعدها وهو يهدئها، فاطمأنت وأدركت أنها سقطت في المقلب، ولكنها ظلت ترتجف وهي منهارة مرددة: ”دقات قلبي سريعة عم ارتجف“.

ويجمع ”خمس نجوم“، لأول مرة معاً، النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت غير المتوقعة.

كريم اتحرق ونيكول السبب! خناقة غادة عادل ونيكول سابا#خمس_نجوم #رمضان_يجمعنا #MBCMASR

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