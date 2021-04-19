بعد هند القحطاني وبدور البراهيم.. ريم عبدالله تقلد لجين عمران (فيديو)

اختارت الفنانة السعودية ريم عبد الله شخصية مواطنتها الإعلامية لجين عمران لكي تقلدها، في الحلقة السابعة من البرنامج الساخر ”ستوديو 21“.

وظهرت ريم وكأنها نسخة طبق الأصل من لجين من حيث الشكل وطريقة المكياج وتسريحة الشعر، هذا فضلا عن إتقانها الشديد تقليد طريقة كلامها وجلوسها أمام الكاميرا.

واستطاعت ريم عبدالله، أن تقلد ضحكة لجين التي تتميز بها دائما أثناء كلامها، واستغلال أي فرصة للحديث عن شقيقتها الفنانة آسيل عمران والتسويق لأي عمل تقوم به وتشجعيها الدائم لها.

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وكانت الفنانة ريم عبدالله، قد قامت بتقليد خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، من خلال تقليد طريقة كلام البراهيم عبر السناب شات، عن المهر الذي تطلبه من أي شخص يفكر في طلبها للزواج، حيث رددت جملتها الشهيرة ”ما يشم مفارق شعري إلا لو دفع مهر مليون ريال“.

وسبق أن تقمصت ريم عبد الله شخصية نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، في ثاني حلقات البرنامج الساخر ”ستوديو 21″، حيث نجحت في تقليد طريقة كلامها عندما تتغزل في جمالها وتستعرض ممتلكاتها باهظة الثمن، فضلا عن طريقة ردها على منتقديها ووصفهم بالحاقدين والمقهورين.