منى السابر تكشف آخر مستجدات قضيتها مع ابنتها حلا الترك (فيديو)

كشفت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك عن آخر مستجدات قضيتها مع ابنتها.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية ”أول شيء أنا بدي أوضح شغلة وهي الفترة اللي خلصت عندي، تاريخ 18 أبريل/ نيسان لتسديد المبلغ، وهي المهلة اللي أعطوني إياها المحكمة.. بس للأسف في هذه الفترة ما قدرت أجمع المبلغ وبما إنه خلصت المهلة وكان المفروض أنه بعد انتهاء المهلة أكون أمنت المبلغ ولكن ما قدرت“.

وتابعت :“نحن الحين قدمنا أي مكتب الشيخة سلوى باستبدال العقوبة بما ينص عليه الحكم، فإن شاء الله خير.. وأنا مثلي مثل أي شخص محكوم عليه ما بيعرف شو راح يصير بهالفترة الجاية.. والحكم البديل الذي من المفروض أن تعرفه كل الناس، وبس أنا ما صرحت فيه أو تكلمت عنه كتير هو العمل اليدوي مش السجن“.

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وأضافت: ”بس للأسف الكل عارف إنه أنا راح أنسجن بما أنه الحكم طلع وكذا شخص صرح أنه أنا علي حكم سجن وبس.. أنا قاعدة ناطرة استبدال العقوبة يلي تقدمت من قبل مكتب الشيخة سلوى“.

وكشفت عن قيمة المبلغ المطالبة بدفعه، موضحة أن المبلغ هو 20 ألف دينار بحريني، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن سوى تجميع 2000 دينار بحريني فقط.

وقالت :“في بعض المشاهير تواصلوا معي وما شفت شيء ويمكن لأنه لم يكن هناك موافقة أمنية.. بس على الأقل ينعرف الموضوع ويصير في تواصل فأنا في النهاية بدي الأمور توضح يا إما فيه أو لا.. وما في داع لكل هذه الشوشرة.. وبنفس الوقت ما كنت عارفة هل في مساعدات أم لا وأنا تأملت وحصل العكس“.

ونفت تماما مساهمة ابنتها حلا الترك بالتبرعات لجمع المبلغ، معلقة: ”لا طبعا كيف بدها تساهم وسبب المشكلة إنه أنا أخذت من مبالغها فما بتزبط“.

وأكدت أنه لم يتدخل أي أحد للمصالحة بينها وبين ابنتها حلا، معلقة ”الشيء النهائي يلي بقدر أقوله يا إما يندفع المبلغ أو بنتي حلا الترك تتنازل عن القضية وهذا كل ما في القصة.. ونحن كمان هلا نحاول استبدال العقوبة يلي نحنا طالبينها من المحكمة ”.

وكانت منى السابر قد أعلنت في مقطع فيديو بحسابها على ”إنستغرام“، أن الحكم الصادر بحقها في قضيتها مع ابنتها، صدر بشكل نهائي ولابد من تنفيذه بالحبس أو بدفع المبلغ المطلوب.

ومنذ حوالي شهر قررت محكمة بحرينية حبس السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها الفنانة حلا الترك.